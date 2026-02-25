Trump’ın kongre konuşması öncesi Bitcoin ve Ether’de yükseliş

Piyasa değeri en yüksek iki kripto para olan Bitcoin ve Ethereum'un ağı olan Ether, Singapur saatiyle 10.00 itibarıyla yüzde 3'ün üzerinde prim yaptı. Bitcoin yüzde 3,52 artışla 66.300 dolara yükselerek 13 Şubat'tan bu yana en güçlü gün içi performansını kaydetti. Ether ise yüzde 4,84 değer kazanarak 1.994 dolara çıktı.

Piyasadaki iyimser hava altcoinlere de yansıdı. Solana yaklaşık yüzde 4 yükselirken, XRP yüzde 2 oranında artış gösterdi.

Analistler, kripto varlıklardaki toparlanmanın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'de yapması beklenen ve ekonomik performansına vurgu yapacağı Birliğin Durumu (State of the Union) konuşması öncesinde küresel piyasalarda artan risk iştahıyla paralel gerçekleştiğine işaret ediyor. Hisse senetlerindeki yükseliş de dijital varlıklara destek verdi.