Küresel riskten kaçış Bitcoin’i 63 bin doların altına itti

Bitcoin, artan gümrük tarifesi endişeleri ve jeopolitik risklerin etkisiyle değer kaybederek 63 bin doların altına geriledi.

Oluşturma Tarihi 24 Şubat 2026 09:21

Günün ilk işlemlerinde yüzde 5'ten fazla düşüş yaşayan kripto para, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasıyla 62.964 dolara kadar çekildi.

Invesco Japonya Asya Pasifik Müşteri Yatırım Çözümleri Başkanı Christopher Hamilton, yaşanan düşüşün Bitcoin'e özgü bir şoktan ziyade, genel risk iştahındaki azalmaya bağlı bir hareket olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Hamilton, bu düşüşün yapısal bir çöküşten çok, taktiksel bir risk azaltma stratejisinin yansıması olduğunu belirtti.

MİCROSTRATEGY HİSSE SATIŞIYLA 592 BİTCOİN DAHA ALDI

MicroStrategy Inc, 17-22 Şubat 2026 tarihleri arasında yürüttüğü "piyasada satış" programı kapsamında 297.940 adet A sınıfı hissesini satarak 39,7 milyon dolar gelir elde etti. Şirket, bu geliri ortalama 67.286 dolar fiyatla 592 Bitcoin almak için kullandı; işlem maliyetleri dahil toplam tutar 39,8 milyon doları buldu.

Bu alımın ardından MicroStrategy'nin toplam Bitcoin varlığı 717.722 adede yükseldi. Şirketin söz konusu varlıkları, toplam 54,56 milyar dolar bedelle ve Bitcoin başına ortalama 76.020 dolar maliyetle edinildiği kaydedildi.

