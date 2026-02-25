Dünya Bankası açıkladı: Kadınların yüzde kaçı yasal eşitlik sağlayan ekonomilerde yaşıyor?

CANLI BORSA
Dünya Bankası, kadınlara eşit ekonomik fırsatlar sağlamayı amaçlayan yasaların dünya genelinde ortalama olarak yalnızca yarı oranında uygulandığını ve kadınların yalnızca yüzde 4'ünün tam yasal eşitlik sağlayan ekonomilerde yaşadığını bildirdi.

Oluşturma Tarihi 25 Şubat 2026 08:55

Dünya Bankası, kadınların ekonomik katılımının şiddetten korunma, çocuk bakımına erişim, girişimcilik, istihdam korumaları, varlık sahipliği ve emeklilik güvencesi dahil olmak üzere 10 temel alanda değerlendirildiği "Kadınlar, İş Dünyası ve Hukuk" raporunu yayımladı.

Rapora göre, kadınlar için eşit ekonomik fırsatlar sağlamak amacıyla tasarlanan yasalar dünya genelinde ortalama olarak yalnızca yarı oranında uygulanıyor.

Bu durum, kadınların büyüme ve refaha tam katkı sunmasını engelleyen bariyerlerin daha önce düşünülenden çok daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Yasalar tam olarak uygulansa bile kadınlar erkeklerin sahip olduğu yasal hakların ancak üçte ikisine yakınından yararlanabiliyor.

Dünya genelinde kadınların yalnızca yüzde 4'ü neredeyse tam yasal eşitlik sağlayan ekonomilerde yaşıyor. Bu durum, ekonomilerin büyüme ve istihdam yaratma potansiyeline tam olarak ulaşmasını engelliyor.

Şiddetten korunma alanındaki eksiklikler de önemli bir zayıflık olarak öne çıkıyor ve bu durum kadınların istikrarlı şekilde çalışabilmesini zorlaştırıyor.

Ayrıca kadınlar neredeyse tüm ekonomilerde erkeklerle aynı yasal koşullarda iş kurabiliyor olsa da, ekonomilerin yaklaşık yarısı krediye eşit erişimi teşvik ediyor. Bu da kadın girişimcileri finansmandan mahrum bırakıyor.

Uygun fiyatlı ve güvenilir çocuk bakımı hizmetleri, ebeveynlerin, özellikle annelerin, çalışabilmesi ya da daha yüksek verimliliğe sahip işlere geçebilmesinde en güçlü belirleyicilerden biri olarak gösteriliyor. Buna rağmen, raporda incelenen 190 ekonominin yarısından azında ailelere mali veya vergi desteği sağlayan yasalar bulunuyor. Bu ekonomiler arasında ise uygun fiyatlı ve kaliteli çocuk bakım hizmetlerini desteklemek için gerekli politikaların yalnızca yüzde 30'unun yürürlükte olduğu görülüyor.

Düşük gelirli ekonomilerde ise çocuk bakımına yönelik destek mekanizmalarının sadece yüzde 1'i yürürlükte bulunuyor.

