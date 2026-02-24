Çinli yatırımcıların dönüşü bakır fiyatlarını yükseltti

ABD Yüksek Mahkemesi'nin, Başkan Donald Trump'ın karşılıklı gümrük vergilerini iptal etmesi kararının ardından, ABD'de gümrük vergilerinin düşebileceği yönündeki beklentiler fiyatlardaki yükselişi destekledi. Trump, karara karşılık küresel gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarma tehdidinde bulunmuş olsa da, Çin'in metal yoğun ihracatında ortalama vergi oranlarının daha düşük kalması bekleniyor.

Öte yandan, yüksek fiziksel fiyatlar, dünyanın en büyük bakır tüketicisi Çin'in alımlarını sınırlayabileceği endişelerini artırdı. Bu durum, borsada takip edilen bakır stoklarını 2024'ten bu yana en yüksek seviyelere taşıdı. Londra ve New York'taki stoklarda da artış gözlendi.