UBS açıkladı: Altında yeni rekor kapıda! ONS 6.200 dolara çıkabilir

İsviçre merkezli UBS Bank, jeopolitik riskler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimleri ve sıkılaşan arz koşullarıyla altının önümüzdeki aylarda ons başına 6.200 dolara yükselebileceğini öngördü. Banka, altına yönelik “cazip” yatırım görüşünü de korudu.

Oluşturma Tarihi 24 Şubat 2026 09:26

UBS, özellikle ABD-İran gerilimi ve Orta Doğu'daki askeri hareketlilik nedeniyle jeopolitik belirsizliğin yüksek kalmasını bekliyor. Analistler, bu tür şokların piyasa genelinde etkisinin sınırlı olabileceğini ancak altın gibi güvenli limanlara talebi artırdığını belirtiyor.

Bankaya göre, Fed'in gevşeme döngüsünü sürdürmesi ve eylül sonuna kadar iki kez 25 baz puanlık faiz indirimi yapması, doların zayıflaması ve gerileyen reel getiriler altını destekleyecek.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, küresel altın talebi 2025'te ilk kez 5.000 tonu aştı. UBS, yatırım akımları ve merkez bankası alımlarının talebi desteklemeye devam edeceğini vurguladı. Arz tarafında ise büyümenin sınırlı kaldığına dikkat çeken Wood Mackenzie, yaklaşık 80 madenin 2028'e kadar mevcut üretim planlarını tüketeceğini öngörüyor.

GRAM ALTIN KAÇ TL OLUR?

Bugünkü yaklaşık dolar/TL kuru ~ 43,85 TL civarında işlem görüyor (1 USD ≈ 43,85 TL) .

Altının onsu 6.200 USD olursa bunu gram altına çevirmek için önce onsu TL'ye çeviririz:

6.200 USD × TL ≈ 271.870 TL/ons

1 ons altın yaklaşık 31,1035 gram olduğuna göre:

271.870 TL ÷ 31,1035 ≈ 8.740 TL/gram

Tahmini gram altın fiyatı: ~8.740 TL

