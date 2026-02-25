ABD’de konut fiyat endeksinde artış hızı geriledi

Kasım ayında yüzde 1,4 olan yıllık artış oranı, Aralıkta yüzde 1,3'e gerileyerek fiyatlardaki yükseliş hızının yavaşladığına işaret etti. Piyasa beklentileri de artışın yüzde 1,3 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarını kapsayan endeks ise Aralıkta da yıllık yüzde 1,4 artarak bir önceki ayki oranı korudu.

Endeks kapsamındaki şehirler arasında konut fiyatlarının en fazla arttığı yer yüzde 5,3 ile Chicago oldu. New York City yüzde 5,1, Cleveland ise yüzde 4 artışla Chicago'yu izledi. Aynı dönemde fiyatların en fazla gerilediği kent ise yüzde 2,9 düşüşle Tampa olarak kaydedildi.