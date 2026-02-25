ABD’de konut fiyat endeksinde artış hızı geriledi

CANLI BORSA
ABD’de konut fiyatlarındaki yükseliş ivme kaybetti. S&P Dow Jones Indices tarafından açıklanan Aralık 2025 verilerine göre, S&P CoreLogic Case-Shiller U.S. National Home Price Index yıllık bazda yüzde 1,3 artış gösterdi.

Kasım ayında yüzde 1,4 olan yıllık artış oranı, Aralıkta yüzde 1,3'e gerileyerek fiyatlardaki yükseliş hızının yavaşladığına işaret etti. Piyasa beklentileri de artışın yüzde 1,3 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarını kapsayan endeks ise Aralıkta da yıllık yüzde 1,4 artarak bir önceki ayki oranı korudu.

Endeks kapsamındaki şehirler arasında konut fiyatlarının en fazla arttığı yer yüzde 5,3 ile Chicago oldu. New York City yüzde 5,1, Cleveland ise yüzde 4 artışla Chicago'yu izledi. Aynı dönemde fiyatların en fazla gerilediği kent ise yüzde 2,9 düşüşle Tampa olarak kaydedildi.

