Anasayfa Finans Emtia-Döviz Petrol fiyatları 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştı

Petrol fiyatları 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştı

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında çıkabilecek olası çatışma riski endişesiyle yedi ayın zirvesine ulaştı. Brent ham petrolü düne göre yüzde 0,45 artışla 71,23 dolarda. Batı Teksas petrolü de 41 cent artışla 66,04 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 25 Şubat 2026 09:19

Son Güncelleme Tarihi 25 Şubat 2026 09:38

ABD'nin, İran'ı nükleer ve balistik füze programını sonlandırmaya zorlamak amacıyla Orta Doğu'ya askeri güç sevk etmesi, petrol fiyatlarını etkiledi. Petrol fiyatlarında son 7 ayın zirvesi yaşanıyor.

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra arz fazlası da piyasalarda baskı unsuru olmaya devam ediyor. Amerikan Petrol Enstitüsü'nün verilerine göre 20 Şubat haftasında ABD ham petrol stokları 11,43 milyon varil arttı. Aynı dönemde benzin ve distilat ürün stoklarında ise düşüş kaydedildi. Enerji Bilgi İdaresi'nin resmi stok rakamlarının Çarşamba günü açıklanması bekleniyor.

UBS'DEN DÜŞÜŞ TAHMİNİ

UBS'in yayımladığı rapora göre, jeopolitik risklerin üretim ve sevkiyat hatlarını ciddi şekilde etkilememesi durumunda piyasalardaki baskı zamanla azalacak. UBS, Orta Doğu'da petrol arzını doğrudan etkileyebilecek yeni bir gerilimin yaşanmaması halinde petrol fiyatlarının gevşeyeceğini öngörüyor. Banka, risk priminin azalmasıyla birlikte Brent petrolün tekrar varil başına 60-70 dolar seviyelerine gerileyebileceğini belirtiyor.

