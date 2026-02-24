CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz UBS: Petrol fiyatlarında temkinli düşüş beklentisi

UBS: Petrol fiyatlarında temkinli düşüş beklentisi

UBS, Orta Doğu’da petrol arzını doğrudan etkileyebilecek yeni bir gerilimin yaşanmaması halinde petrol fiyatlarının gevşeyeceğini öngörüyor. Banka, risk priminin azalmasıyla birlikte Brent petrolün tekrar varil başına 60-70 dolar seviyelerine gerileyebileceğini belirtiyor.

Oluşturma Tarihi 24 Şubat 2026 12:25

Mevcut durumda fiyatlar, ABD'nin İran'a olası müdahalesi nedeniyle oluşabilecek arz kesintisi endişesiyle yüksek seviyelerde seyrediyor.

UBS'in yayımladığı rapora göre, jeopolitik risklerin üretim ve sevkiyat hatlarını ciddi şekilde etkilememesi durumunda piyasalardaki baskı zamanla azalacak.

Brent petrol vadeli kontratları 31 Temmuz'dan, Batı Teksas tipi (WTI) ham petrol kontratları ise 1 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyelerine yakın hareket ediyor.

UBS, Mart 2027 sonu için Brent tahminini varil başına 67 dolar olarak revize ederken, WTI-Brent farkı varsayımını da 3 dolardan 4 dolara yükseltti.

Banka, jeopolitik gelişmelerin fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini vurguluyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
Morgan Stanley’den güvenli liman vurgusu: Tercih İsviçre Frangı Morgan Stanley’den güvenli liman vurgusu: Tercih İsviçre Frangı 23 Şubat 2026 13:51
Almanya’da iş dünyası güveni şubatta yükselişe geçti Almanya’da iş dünyası güveni şubatta yükselişe geçti 23 Şubat 2026 13:24
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 23 Şubat 2026 13:22
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 23 Şubat 2026 13:17
JPMorgan’dan bakır ve alüminyumda arz açığı beklentisi JPMorgan'dan bakır ve alüminyumda arz açığı beklentisi 23 Şubat 2026 13:15
UBS: Çin’in 2026 büyüme hedefi yüzde 4,5-5 aralığında olabilir UBS: Çin’in 2026 büyüme hedefi yüzde 4,5-5 aralığında olabilir 23 Şubat 2026 11:56
Goldman Sachs’tan banka hisselerine yükseliş tahmini Goldman Sachs’tan banka hisselerine yükseliş tahmini 23 Şubat 2026 10:12
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 23 Şubat 2026 10:04
Brent petrolün varili 70,59 dolar Brent petrolün varili 70,59 dolar 23 Şubat 2026 09:56
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 23 Şubat 2026 09:48
Bakır fiyatları, dolardaki değer kaybıyla birlikte zirve yaptı! Bakır fiyatları, dolardaki değer kaybıyla birlikte zirve yaptı! 23 Şubat 2026 09:41
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 23 Şubat 2026 09:33
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.052,2400 Değişim 161,60 Son veri saati:
Düşük 13897,24 Yüksek 14058,84
Açılış
43,8628 Değişim 0,0306 Son veri saati:
Düşük 43,8322 Yüksek 43,8628
Açılış
51,7535 Değişim 0,1218 Son veri saati:
Düşük 51,6459 Yüksek 51,7677
Açılış
7.301,9390 Değişim 146,613 Son veri saati:
Düşük 7254,745 Yüksek 7401,358
Açılış
124,4297 Değişim 5,5458 Son veri saati:
Düşük 119,8993 Yüksek 125,4451
Açılış
BİST En Aktif Hisseler