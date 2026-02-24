UBS: Petrol fiyatlarında temkinli düşüş beklentisi

Mevcut durumda fiyatlar, ABD'nin İran'a olası müdahalesi nedeniyle oluşabilecek arz kesintisi endişesiyle yüksek seviyelerde seyrediyor.

UBS'in yayımladığı rapora göre, jeopolitik risklerin üretim ve sevkiyat hatlarını ciddi şekilde etkilememesi durumunda piyasalardaki baskı zamanla azalacak.

Brent petrol vadeli kontratları 31 Temmuz'dan, Batı Teksas tipi (WTI) ham petrol kontratları ise 1 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyelerine yakın hareket ediyor.

UBS, Mart 2027 sonu için Brent tahminini varil başına 67 dolar olarak revize ederken, WTI-Brent farkı varsayımını da 3 dolardan 4 dolara yükseltti.

Banka, jeopolitik gelişmelerin fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini vurguluyor.