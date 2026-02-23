UBS: Çin’in 2026 büyüme hedefi yüzde 4,5-5 aralığında olabilir

UBS Securities Başekonomisti Yu Song, Pekin yönetiminin gelecek yıl için açıklayacağı büyüme hedefinin piyasalarda sürpriz etkisi yaratmasının öngörülmediğini ifade etti.

Song, birçok eyalet ve büyük şehrin 2025'e kıyasla daha düşük büyüme oranları duyurduğuna dikkat çekerek, bunun önümüzdeki ay gerçekleştirilecek Ulusal Halk Kongresi yıllık toplantısında açıklanacak ulusal hedefe dair önemli sinyaller verdiğini belirtti.

Pekin'in büyüme hedefini yüzde 4,5-5,0 bandında belirlemesinin muhtemel olduğunu kaydeden Song, yaklaşık yüzde 5 seviyesinde bir hedefin ise daha düşük ihtimal taşıdığını vurguladı.

UBS değerlendirmesinde ayrıca, asıl dikkat edilmesi gereken unsurun üst düzey yöneticilerin küçük grup toplantılarında yapacağı açıklamalar olacağı ifade edildi.