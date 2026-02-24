CANLI BORSA
Dolar, Yüksek Mahkeme kararının ardından değer kazandı

Dolar, ABD Yüksek Mahkemesi’nin Trump’ın tarifelerinin büyük kısmını iptal etmesinin ardından yaşadığı düşüşü telafi ederek yeniden yükselişe geçti. DXY dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 97,908 seviyesine ulaştı.

Commerzbank analisti Michael Pfister, doların başlangıçtaki zayıf seyrinin muhtemelen mali endişelerden kaynaklandığını, ancak Trump'ın mahkeme kararının hemen ardından yeni tarifeleri hızlıca devreye sokmasıyla bu zayıflığın ortadan kalktığını ifade etti. Pfister, "Bununla birlikte belirsizlik yüksek kalmaya devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Mahkeme kararının ardından Trump, Salı günü imzaladığı başkanlık kararnamesiyle %10'luk tarife uygulamaya aldı. Daha sonra bu oranı %15'e çıkarabileceğini açıkladı, ancak resmi bir artış talimatı henüz yayımlanmadı.

DXY dolar endeksi, söz konusu gelişmelerin ardından %0,2 yükselerek 97,908 seviyesine çıktı.

