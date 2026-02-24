CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinde agresif tutum sergilemesi ve yapay zekaya ilişkin endişelerin etkisiyle negatif bir seyir izlerken, yatırımcıların odağı İngiltere ve Avro Bölgesi merkez bankası başkanlarının yapacağı açıklamalara çevrildi.

AA

Oluşturma Tarihi 24 Şubat 2026 12:22

Avrupa piyasalarında saat 12.00 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 düşüşle 625,9 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 azalışla 10.646 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 24.888 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 azalışla 46.501, puandan İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 18.139 puandan, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,3 değer kaybederek 8.475 puandan işlem görüyor.

ABD'deki tarife gündemi piyasalar üzerinde baskı unsuru olmaya devam ederken, Trump'ın, Yüksek Mahkemenin ilave gümrük vergileriyle ilgili kararıyla "oyun oynamak" isteyen ülkelerin çok daha yüksek bir gümrük vergisi oranıyla karşılaşabileceğini söylemesi mevcut risk algısını artırdı.

Trump'ın, tarife konusunda geri adım atmaması, ticaret politikalarına ilişkin öngörülebilirliği azaltmayı sürdürürken, bu konunun Trump yönetimi ile Yüksek Mahkeme arasında bir çekişme boyutuna gelmesinden endişe ediliyor.

Jeopolitik tarafta İran ile ABD arasında Umman'da yapılan dolaylı görüşmeler sona erdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesinin nükleer silah peşinde olmadığını ve bu yönde bir niyetinin de bulunmadığını söyledi.

Söz konusu açıklama, ABD-İran hattında olası bir askeri müdahale riskine ilişkin kaygıları azaltsa da, petrol arzına yönelik endişeler devam ediyor.

Analistler, endüstrinin temel girdilerinden petrol fiyatlarındaki olası yükselişin enflasyonist baskıları artırabileceğini, bunun da merkez bankalarının politika alanını daraltarak faiz indirimi beklentilerinde oynaklığa neden olabileceğini kaydetti.

Bununla birlikte Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın dün gerçekleştiği konuşması yakından takip edildi. Bugün de açıklamalarda bulunacak olan Lagarde, Avro Bölgesi enflasyonunun iyi durumda olduğunu söyleyerek, bankanın faiz politikasının yerinde olduğunu belirtti.

Avrupa'nın henüz tam olarak ortaya çıkmamış güçlü yönleri bulunduğunu belirten Lagarde, "Avrupa, ileri düzey yapay zeka modelleri geliştirme konusunda öncü değil. Ancak tarih bize bir şey öğretiyorsa, daha büyük ekonomik kazanç bu araçları üretmekte değil, daha geniş ekonomiye uygulamakta yatıyor olabilir." dedi.

Analistler, son dönemde Avrupa'da liderlerinin tarifelere karşı güçlü duruş sergilediğini aktararak, bu göz önüne alındığında tarifelerde gerginliğin tırmanma riskinin bir yıl öncesine göre daha yüksek olabileceğini söyledi.

Öte yandan, Avrupa Parlamentosu (AP), ABD'de tarifeler konusunda yaşanan belirsizlik nedeniyle Avrupa Birliği (AB)-ABD ticaret anlaşmasına ilişkin çalışmaları ve yapılması planlanan oylamayı askıya aldı.

Analistler, günün geri kalanında bölgede jeopolitik ve siyasi gelişmelerin izleneceğini belirterek, ABD'de konut fiyat endeksi, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşması ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
Morgan Stanley’den güvenli liman vurgusu: Tercih İsviçre Frangı Morgan Stanley’den güvenli liman vurgusu: Tercih İsviçre Frangı 23 Şubat 2026 13:51
Almanya’da iş dünyası güveni şubatta yükselişe geçti Almanya’da iş dünyası güveni şubatta yükselişe geçti 23 Şubat 2026 13:24
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 23 Şubat 2026 13:22
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 23 Şubat 2026 13:17
JPMorgan’dan bakır ve alüminyumda arz açığı beklentisi JPMorgan'dan bakır ve alüminyumda arz açığı beklentisi 23 Şubat 2026 13:15
UBS: Çin’in 2026 büyüme hedefi yüzde 4,5-5 aralığında olabilir UBS: Çin’in 2026 büyüme hedefi yüzde 4,5-5 aralığında olabilir 23 Şubat 2026 11:56
Goldman Sachs’tan banka hisselerine yükseliş tahmini Goldman Sachs’tan banka hisselerine yükseliş tahmini 23 Şubat 2026 10:12
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 23 Şubat 2026 10:04
Brent petrolün varili 70,59 dolar Brent petrolün varili 70,59 dolar 23 Şubat 2026 09:56
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 23 Şubat 2026 09:48
Bakır fiyatları, dolardaki değer kaybıyla birlikte zirve yaptı! Bakır fiyatları, dolardaki değer kaybıyla birlikte zirve yaptı! 23 Şubat 2026 09:41
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 23 Şubat 2026 09:33
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.020,8000 Değişim 145,80 Son veri saati:
Düşük 13897,24 Yüksek 14043,04
Açılış
43,8665 Değişim 0,0306 Son veri saati:
Düşük 43,8322 Yüksek 43,8628
Açılış
51,7484 Değişim 0,1218 Son veri saati:
Düşük 51,6459 Yüksek 51,7677
Açılış
7.303,0230 Değişim 146,613 Son veri saati:
Düşük 7254,745 Yüksek 7401,358
Açılış
124,5305 Değişim 5,5458 Son veri saati:
Düşük 119,8993 Yüksek 125,4451
Açılış
BİST En Aktif Hisseler