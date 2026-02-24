ABD ve Fransız tahvillerinde yükseliş: Risk iştahı canlandı

Danske Bank analisti Joel Rossier, günün odak noktası olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın Birliğin Durumu konuşmasını işaret ederek, son tarife kararları ve ticaret politikalarının bu sonbaharda yapılacak ara seçimler öncesi diğer siyasi önceliklerle birlikte ele alınacağını belirtti.

ABD Hazine Bakanlığı bugün 69 milyar dolarlık iki yıllık tahvil ihalesi gerçekleştirecek. İki yıllık tahvil getirisi 1,5 baz puan artışla %3,454'e, 10 yıllık tahvil getirisi ise 1,7 baz puan yükselerek %4,043'e ulaştı.

Fransa'da ise hükümet tahvilleri (OAT), 2026 bütçesinin onaylanmasının ardından güçlü bir performans sergiledi. Societe Generale faiz stratejistleri, bunun kendilerini "taktiğe dayalı olarak iyimser" tutmaya devam ettiğini belirtti. Stratejistler, taşıma maliyetinin cazip olduğunu ve önümüzdeki aylarda oynaklığın düşük kalacağını vurguladı.

Ayrıca stratejistler, bütçenin onaylanmasının ardından 22 Ocak'ta OAT'lerdeki duruşlarını savunmacı olmaktan çıkararak taktiğe dayalı uzun pozisyona çevirdiklerini hatırlattı. Olumlu değerlendirmelerinin, en azından 2027 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar siyasi baskının azaldığını gösterdiğini ifade ettiler.