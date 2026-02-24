CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD ve Fransız tahvillerinde yükseliş: Risk iştahı canlandı

ABD ve Fransız tahvillerinde yükseliş: Risk iştahı canlandı

Asya piyasalarında risk iştahının toparlanmasıyla birlikte, ABD Hazine tahvili getirileri yükseliş kaydetti. Danske Bank analisti Joel Rossier, "Asya seansında risk algısı gece boyunca istikrar kazandı ve getiriler, dün akşamki dip seviyelere kıyasla 1-2 baz puan yukarıda" değerlendirmesinde bulundu.

Oluşturma Tarihi 24 Şubat 2026 11:05

Son Güncelleme Tarihi 24 Şubat 2026 11:15

Danske Bank analisti Joel Rossier, günün odak noktası olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın Birliğin Durumu konuşmasını işaret ederek, son tarife kararları ve ticaret politikalarının bu sonbaharda yapılacak ara seçimler öncesi diğer siyasi önceliklerle birlikte ele alınacağını belirtti.

ABD Hazine Bakanlığı bugün 69 milyar dolarlık iki yıllık tahvil ihalesi gerçekleştirecek. İki yıllık tahvil getirisi 1,5 baz puan artışla %3,454'e, 10 yıllık tahvil getirisi ise 1,7 baz puan yükselerek %4,043'e ulaştı.

Fransa'da ise hükümet tahvilleri (OAT), 2026 bütçesinin onaylanmasının ardından güçlü bir performans sergiledi. Societe Generale faiz stratejistleri, bunun kendilerini "taktiğe dayalı olarak iyimser" tutmaya devam ettiğini belirtti. Stratejistler, taşıma maliyetinin cazip olduğunu ve önümüzdeki aylarda oynaklığın düşük kalacağını vurguladı.

Ayrıca stratejistler, bütçenin onaylanmasının ardından 22 Ocak'ta OAT'lerdeki duruşlarını savunmacı olmaktan çıkararak taktiğe dayalı uzun pozisyona çevirdiklerini hatırlattı. Olumlu değerlendirmelerinin, en azından 2027 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar siyasi baskının azaldığını gösterdiğini ifade ettiler.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
JPMorgan’dan bakır ve alüminyumda arz açığı beklentisi JPMorgan'dan bakır ve alüminyumda arz açığı beklentisi 23 Şubat 2026 13:15
UBS: Çin’in 2026 büyüme hedefi yüzde 4,5-5 aralığında olabilir UBS: Çin’in 2026 büyüme hedefi yüzde 4,5-5 aralığında olabilir 23 Şubat 2026 11:56
Goldman Sachs’tan banka hisselerine yükseliş tahmini Goldman Sachs’tan banka hisselerine yükseliş tahmini 23 Şubat 2026 10:12
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 23 Şubat 2026 10:04
Brent petrolün varili 70,59 dolar Brent petrolün varili 70,59 dolar 23 Şubat 2026 09:56
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 23 Şubat 2026 09:48
Bakır fiyatları, dolardaki değer kaybıyla birlikte zirve yaptı! Bakır fiyatları, dolardaki değer kaybıyla birlikte zirve yaptı! 23 Şubat 2026 09:41
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 23 Şubat 2026 09:33
Piyasalarda tarife belirsizliği ve jeopolitik riskler etkili oluyor Piyasalarda tarife belirsizliği ve jeopolitik riskler etkili oluyor 23 Şubat 2026 09:32
Japonya’da yen 53 yılın en düşük seviyesinde! Japonya’da yen 53 yılın en düşük seviyesinde! 23 Şubat 2026 09:00
Goldman Sachs, petrol fiyat tahminlerini yükseltti Goldman Sachs, petrol fiyat tahminlerini yükseltti 23 Şubat 2026 07:53
AB, ABD’den ticaret anlaşmasına uymasını istiyor AB, ABD'den ticaret anlaşmasına uymasını istiyor 23 Şubat 2026 07:25
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.986,1200 Değişim 98,44 Son veri saati:
Düşük 13944,6 Yüksek 14043,04
Açılış
43,8657 Değişim 0,0306 Son veri saati:
Düşük 43,8322 Yüksek 43,8628
Açılış
51,7045 Değişim 0,1218 Son veri saati:
Düşük 51,6459 Yüksek 51,7677
Açılış
7.303,8350 Değişim 146,613 Son veri saati:
Düşük 7254,745 Yüksek 7401,358
Açılış
124,0278 Değişim 5,5458 Son veri saati:
Düşük 119,8993 Yüksek 125,4451
Açılış
BİST En Aktif Hisseler