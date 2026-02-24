Rusya Merkez Bankası'ndan dev altın alışı!

Rusya Merkez Bankası'nın (CBR) en güncel verilerine göre, ülkede ocak ayında altın fiyatları ons başına 5.500 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve bu dönemde bankanın rezervlerinden kayda değer miktarda altın satıldı.

CBR'nin bildirdiğine göre, Rusya 300 bin ons altın satarak toplam altın rezervini 74,5 milyon ons seviyesine indirdi.

Bu durum, Rusya'nın altın rezervlerinde ekim ayından bu yana yaşanan ilk düşüş olarak kayıtlara geçti.