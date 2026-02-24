CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Rusya Merkez Bankası'ndan dev altın alışı!

Rusya Merkez Bankası'ndan dev altın alışı!

Rusya Merkez Bankası, 2026 yılının ocak ayında fiyatlar zirvedeyken rezervlerinden önemli miktarda altın alımı gerçekleştirdi.

Oluşturma Tarihi 24 Şubat 2026 09:42

Rusya Merkez Bankası'nın (CBR) en güncel verilerine göre, ülkede ocak ayında altın fiyatları ons başına 5.500 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve bu dönemde bankanın rezervlerinden kayda değer miktarda altın satıldı.

CBR'nin bildirdiğine göre, Rusya 300 bin ons altın satarak toplam altın rezervini 74,5 milyon ons seviyesine indirdi.

Bu durum, Rusya'nın altın rezervlerinde ekim ayından bu yana yaşanan ilk düşüş olarak kayıtlara geçti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 23 Şubat 2026 10:04
Brent petrolün varili 70,59 dolar Brent petrolün varili 70,59 dolar 23 Şubat 2026 09:56
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 23 Şubat 2026 09:48
Bakır fiyatları, dolardaki değer kaybıyla birlikte zirve yaptı! Bakır fiyatları, dolardaki değer kaybıyla birlikte zirve yaptı! 23 Şubat 2026 09:41
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 23 Şubat 2026 09:33
Piyasalarda tarife belirsizliği ve jeopolitik riskler etkili oluyor Piyasalarda tarife belirsizliği ve jeopolitik riskler etkili oluyor 23 Şubat 2026 09:32
Japonya’da yen 53 yılın en düşük seviyesinde! Japonya’da yen 53 yılın en düşük seviyesinde! 23 Şubat 2026 09:00
Goldman Sachs, petrol fiyat tahminlerini yükseltti Goldman Sachs, petrol fiyat tahminlerini yükseltti 23 Şubat 2026 07:53
AB, ABD’den ticaret anlaşmasına uymasını istiyor AB, ABD'den ticaret anlaşmasına uymasını istiyor 23 Şubat 2026 07:25
Bitcoin 65 bin doların altına geriledi Bitcoin 65 bin doların altına geriledi 23 Şubat 2026 07:23
Japonya Merkez Bankası Mart’ta faiz artırabilir Japonya Merkez Bankası Mart’ta faiz artırabilir 23 Şubat 2026 07:20
Fitch: Petrol fiyatları düşse de Orta Doğu ekonomileri büyümesini sürdürecek Fitch: Petrol fiyatları düşse de Orta Doğu ekonomileri büyümesini sürdürecek 20 Şubat 2026 16:23
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.061,7100 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 14061,71 Yüksek 14061,71
Açılış
43,8664 Değişim 0,0270 Son veri saati:
Düşük 43,8322 Yüksek 43,8592
Açılış
51,7257 Değişim 0,1218 Son veri saati:
Düşük 51,6459 Yüksek 51,7677
Açılış
7.297,3130 Değişim 146,613 Son veri saati:
Düşük 7254,745 Yüksek 7401,358
Açılış
124,3598 Değişim 5,5458 Son veri saati:
Düşük 119,8993 Yüksek 125,4451
Açılış
BİST En Aktif Hisseler