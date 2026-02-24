Asya borsaları karışık seyrediyor

CANLI BORSA
Tatillerin ardından işleme açılan borsalardaki risk iştahının yüksek kalmaya devam etmesine karşın, ABD endekslerindeki satış baskısının bölgeye yayılmasıyla birlikte Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Oluşturma Tarihi 24 Şubat 2026 09:58

ABD'deki tarife gündemi piyasalar üzerinde baskı unsuru olmaya devam ederken, Trump'ın, Yüksek Mahkemenin ilave gümrük vergileriyle ilgili kararıyla "oyun oynamak" isteyen ülkelerin çok daha yüksek bir gümrük vergisi oranıyla karşılaşabileceğini söylemesi mevcut risk algısını artırdı.

Trump'ın, tarife konusunda geri adım atmaması, ticaret politikalarına ilişkin öngörülebilirliği azaltmayı sürdürürken, bu konunun Trump yönetimi ile Yüksek Mahkeme arasında bir çekişme boyutuna gelmesinden endişe ediliyor.

Öte yandan, yapay zeka şirketi Anthropic'in "Claude Code" ürünü için yeni programlama yeteneklerini açıklaması sonrasında ABD'de yazılım ve siber güvenlikle ilişkili şirketlerin hisselerindeki düşüş dikkati çekti. Bu gelişmelerle Hong Kong ve Hindistan piyasalarında satış baskısı etkili olurken, diğer bölge endeksleri tatiller sonrası risk iştahının yüksek kalması ve tarife gündeminin etkisinin az olacağı iyimserlikleriyle pozitif tarafta bulunuyor.

PEKİN'DEN JAPON ŞİRKETLERE YAPTIRIM KARARI

Bölgedeki diplomatik ve ticari gelişmeler de yakından takip edilirken, Çin, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Tayvan'a askeri müdahale ihtimalini ima eden sözleri nedeniyle yaşanan diplomatik gerilimin uzantısı olarak 20 Japon şirketini ihracat kontrolü listesine aldığını bildirdi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, aralarında Mitsubishi Heavy Indsutries şirketinin savunma sanayi ve gemi yapım iştiraklerinin olduğu şirketler, Japonya'nın askeri yapılanmasına katkı sağladıkları gerekçesiyle yaptırım listesine alındı.

Çinli şirketlerin söz konusu Japon şirketlerine askeri ve sivil ikili kullanıma sahip ürünleri ihraç etmesi, yabancı şirketlerin ve bireylerin de kaynağı Çin olan bu nitelikteki ürünleri bu şirketlere satması yasaklandı.

Öte yandan aralarında otomotiv şirketi Subaru'nun iştiraklerinin olduğu 20 Japon şirket ise ürettikleri askeri ve sivil ikili kullanıma sahip ürünlerin son kullanıcıları tespit edilemediği gerekçesiyle ihracat izleme listesine alındı.

Söz konusu haber akışının ardından Mitsubishi Heavy Indsutries'in hisseleri günü yüzde 4,1 ve Subaru'nun hisseleri yüzde 3,3 değer kaybıyla tamamlandı.

ÇİN'DE KREDİ FAİZ ORANLARI SABİT BIRAKILDI

Makroekonomik tarafta ise Çin'de gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi. Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3'te, 5 yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 3,5'te sabit tuttu.

Çin'deki 18 bankanın, Çin Merkez Bankasının (PBoC) borçlanma faizi üzerine koyduğu kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi işlevini görüyor. 1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

Kredi faiz oranlarında en son Mayıs 2025'te 10'ar baz puanlık indirim yapılmış, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1'den yüzde 3'e, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e çekilmişti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 yükselişle 57.299 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,1 artışla 5.969 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 4.118 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 1,8 kayıpla 26.544 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,9 azalışla 82.519 puan seviyesinde bulunuyor.

