CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,36 azalışla 14.011,20 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 24 Şubat 2026 10:07

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 yükselişle 14.061,71 puandan tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 50,52 puan ve yüzde 0,36 azalışla 14.011,20 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 1,63 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,84 ile turizm, en çok gerileyen holding oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinde agresif tutum sergilemesi ve yapay zekaya dair endişelerin gölgesinde karışık bir seyir izliyor.

ABD'deki tarife gündemi piyasalar üzerinde baskı unsuru olmaya devam ederken, Trump'ın, Yüksek Mahkemenin ilave gümrük vergileriyle ilgili kararıyla "oyun oynamak" isteyen ülkelerin çok daha yüksek bir gümrük vergisi oranıyla karşılaşabileceğini söylemesi mevcut risk algısını artırdı.

Jeopolitik tarafta İran ile ABD arasında Umman'da yapılan dolaylı görüşmeler sona erdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesinin nükleer silah peşinde olmadığını ve bu yönde bir niyetinin de bulunmadığını söyledi.

Söz konusu açıklama, ABD-İran hattında olası bir askeri müdahale riskine ilişkin kaygıları azaltsa da iki ülke arasındaki gerginlik devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde hanehalkı beklenti anketi, sektörel enflasyon beklentileri ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, BoE Başkanı Bailey ile ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Jeopolitik gelişmelerin de endeksin yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puanın destek, 14.200 ve 14.300 puanın ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
UBS: Çin’in 2026 büyüme hedefi yüzde 4,5-5 aralığında olabilir UBS: Çin’in 2026 büyüme hedefi yüzde 4,5-5 aralığında olabilir 23 Şubat 2026 11:56
Goldman Sachs’tan banka hisselerine yükseliş tahmini Goldman Sachs’tan banka hisselerine yükseliş tahmini 23 Şubat 2026 10:12
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 23 Şubat 2026 10:04
Brent petrolün varili 70,59 dolar Brent petrolün varili 70,59 dolar 23 Şubat 2026 09:56
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 23 Şubat 2026 09:48
Bakır fiyatları, dolardaki değer kaybıyla birlikte zirve yaptı! Bakır fiyatları, dolardaki değer kaybıyla birlikte zirve yaptı! 23 Şubat 2026 09:41
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 23 Şubat 2026 09:33
Piyasalarda tarife belirsizliği ve jeopolitik riskler etkili oluyor Piyasalarda tarife belirsizliği ve jeopolitik riskler etkili oluyor 23 Şubat 2026 09:32
Japonya’da yen 53 yılın en düşük seviyesinde! Japonya’da yen 53 yılın en düşük seviyesinde! 23 Şubat 2026 09:00
Goldman Sachs, petrol fiyat tahminlerini yükseltti Goldman Sachs, petrol fiyat tahminlerini yükseltti 23 Şubat 2026 07:53
AB, ABD’den ticaret anlaşmasına uymasını istiyor AB, ABD'den ticaret anlaşmasına uymasını istiyor 23 Şubat 2026 07:25
Bitcoin 65 bin doların altına geriledi Bitcoin 65 bin doların altına geriledi 23 Şubat 2026 07:23
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.061,7100 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 14061,71 Yüksek 14061,71
Açılış
43,859 Değişim 0,0270 Son veri saati:
Düşük 43,8322 Yüksek 43,8592
Açılış
51,6815 Değişim 0,1218 Son veri saati:
Düşük 51,6459 Yüksek 51,7677
Açılış
7.290,4900 Değişim 146,613 Son veri saati:
Düşük 7254,745 Yüksek 7401,358
Açılış
124,3976 Değişim 5,5458 Son veri saati:
Düşük 119,8993 Yüksek 125,4451
Açılış
BİST En Aktif Hisseler