Nijerya Merkez Bankası faiz indirimine gitti

Çarşamba günü açıklanan kararla gösterge faiz yüzde 27,00'den yüzde 26,50'ye çekildi. Böylece son aylarda temkinli duruşunu koruyan banka, yeniden gevşeme sürecine adım attı.

Kasım ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz sabit tutulmuş, enflasyon risklerinin yakından izlendiği vurgulanmıştı. Son indirimle birlikte bankanın fiyat istikrarı ile büyüme arasındaki dengeyi yeniden şekillendirmeye yöneldiği değerlendiriliyor.

Karar metninde ekonomik aktivitedeki yavaşlama sinyalleri ve enflasyonda gözlenen dengelenme eğilimi öne çıktı. Ekonomistler, indirimin kredi maliyetlerini kademeli olarak aşağı çekebileceğini ve iç talebe sınırlı destek sağlayabileceğini belirtiyor. Bununla birlikte banka, enflasyonla mücadelede kararlılığın sürdüğünü vurguladı.

CBN Başkanı Olayemi Cardoso, enflasyon risklerinin daha dengeli bir görünüm sergilediğini ifade ederek, ilerleyen dönemde ilave faiz indirimlerinin gündeme gelebileceği mesajını verdi. Uzmanlar ise küresel finans koşulları ve döviz piyasasındaki gelişmelerin politika adımlarında belirleyici olacağını kaydediyor.

Öte yandan banka, daimi kolaylık koridoru ve zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitmedi. Bu adım, faiz indirimiyle birlikte finansal istikrarın da gözetilmeye devam edildiğine işaret ediyor. Piyasalar ise kararın ardından döviz kuru, enflasyon ve tahvil faizlerindeki olası hareketlere odaklandı.