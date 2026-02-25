Morgan Stanley: Çin ekonomisinde toparlanma dengesiz seyredebilir

Ay Yeni Yılı tatili döneminde tüketim eğilimlerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla iyileştiğine dikkat çekilen raporda, sektörler arasındaki ayrışmanın sürdüğü vurgulandı.

Turizm gelirleri yıllık bazda yüzde 19 artarken, sinema gişe hasılatının yaklaşık yüzde 40 gerilediği belirtildi. Kişi başına seyahat harcamalarının yüzde 11 düşmesi ise tüketicilerin bütçe konusunda temkinli davrandığına işaret etti.

Morgan Stanley, geniş tabanlı ve kalıcı bir toparlanma için zamana ihtiyaç olduğunu, mevcut eğilimlerin ise dip seviyelere yaklaşmış olabileceğini ifade etti. Ayrıca 2026'da çevrimdışı hizmet tüketiminde artış görülebileceği ve fiyatlarda sınırlı bir toparlanma yaşanabileceği öngörüldü.