ABD’de ham petrol stokları arttı

Ham petrol stokları 11 milyon 427 bin varil yükselirken, beklenti artışın 1,25 milyon varil seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Bir önceki hafta ise stoklar 609 bin varil azalmıştı.

Aynı dönemde damıtılmış ürün stokları 2 milyon 771 bin varil gerileyerek 1,9 milyon varillik düşüş beklentisini aştı. Benzin stokları da 1 milyon 535 bin varil azaldı. Önceki hafta benzinde 312 bin varillik düşüş görülürken, piyasa beklentisi son haftada 591 bin varillik azalış yönündeydi.

Öte yandan, Oklahoma'daki Cushing depolama merkezinde ham petrol stokları 1 milyon 792 bin varil artış kaydetti. Cushing'de stoklar bir önceki hafta 1 milyon 367 bin varil azalmıştı.