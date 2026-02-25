CANLI BORSA
BoE’den mart için faiz indirimi sinyali

Bank of England (BoE) Başkanı Andrew Bailey, para politikasında gevşeme olasılığına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Parlamento’daki Hazine Komitesi’nde konuşan Bailey, 19 Mart’ta yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indiriminin gündeme gelebileceğini, ancak karar için verilerin belirleyici olacağını söyledi.

Bank of England (BoE) Başkanı Andrew Bailey, enflasyonun gerileme eğiliminde olmasına karşın hedef seviyeye tam olarak ulaşılmadığını vurgulayarak temkinli duruşun sürdüğünü ifade etti. Enflasyonun seyri, ücret artışları ve büyüme görünümü mart toplantısında alınacak kararda temel kriterler olacak.

Dokuz üyeli PPK'da ise görüş ayrılığı öne çıkıyor. Üyelerin bir kısmı faiz indiriminin ekonomik aktiviteyi destekleyeceğini savunurken, diğer kanat enflasyon risklerinin devam ettiğine dikkat çekiyor. Kurulun iki eşit blok halinde bölündüğü belirtiliyor.

Zayıf büyüme ve yüksek borçlanma maliyetleri ekonomi üzerinde baskı yaratırken, güçlü ücret artışları fiyat baskılarının tamamen sona ermediğine işaret ediyor. Piyasalar mart ayına kadar açıklanacak enflasyon ve istihdam verilerine odaklanırken, olası bir faiz indiriminin sterlin ve tahvil piyasalarında oynaklık yaratabileceği değerlendiriliyor.

