Bitcoin 70 bin doların eşiğinde! Risk iştahındaki toparlanma kriptoyu destekledi

En büyük kripto para birimi, New York seansında yüzde 9,3'e varan yükselişle 69.987 dolara kadar çıktı. Bu performans, 6 Şubat'tan bu yana kaydedilen en güçlü gün içi artış oldu. Teknoloji hisselerindeki toparlanma, riskli varlıklara yönelik temkinli iyimserliği destekledi. Bitcoin en son 16 Şubat'ta 70.000 dolar seviyesini test etmişti.

Piyasanın ikinci büyük dijital varlığı Ether yaklaşık yüzde 13 değer kazanarak 2.100 dolar civarına yükseldi. Altcoin cephesinde de güçlü hareketler görüldü; Solana yüzde 16'ya yakın prim yaparken XRP yaklaşık yüzde 10 artış kaydetti.

Orbit Markets'in kurucu ortağı Caroline Mauron, yükselişin büyük olasılıkla uzun süren satış baskısının ardından gelen dipten alımlarla bağlantılı olduğunu belirtti. Mauron'a göre Bitcoin'in yeniden 70.000 dolar seviyesine ulaşması, piyasa dinamikleri açısından önemli bir eşik olabilir.

ABD Başkanı'nın sakin geçen Birliğin Durumu konuşmasının ardından piyasalarda sınırlı bir rahatlama rallisi yaşandı. Yapay zekâ yatırımlarının önemli göstergelerinden biri olarak görülen Nvidia, açıkladığı güçlü çeyreklik gelir beklentisiyle sektörde planlanan yatırımların hız kesmeden sürdüğüne işaret etti.