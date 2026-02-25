Tayland Merkez Bankası’ndan sürpriz faiz indirimi

Para Politikası Komitesi, Çarşamba günü yapılan oylamada faiz indirimi kararını 4'e karşı 2 oyla aldı.

Merkez bankası açıklamasında, ekonomik büyümenin 2026 ve 2027 yıllarında potansiyelin altında kalmasının ve sektörler arasında dengesiz seyrin beklendiğini belirtti. Açıklamada, "Mevcut politika faiz seviyesi, yeterince destekleyici bir para politikası duruşunu yansıtıyor ve ekonomik görünümle uyumlu olup, enflasyonun orta vadeli hedef aralığına kademeli olarak dönmesine elverişli" ifadeleri kullanıldı.

Sürpriz faiz indirimi, geçen çeyrekte beklenenden daha güçlü bir büyüme görülmesine rağmen geldi. Ülkede ihracat son dört yılın en hızlı artışını kaydederken, seçim sonrası siyasi belirsizliğin azalması dikkat çekti. Ancak, yüksek hanehalkı borcu ve sıkı finansal koşullar, tüketim ve yatırım toparlanmasını sınırlayabileceği için politika yapıcılar temkinli bir yaklaşım benimsedi.