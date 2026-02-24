CANLI BORSA
Çin'de sinema gişe hasılatı 830 milyon dolara ulaştı

Çin'de ay takvimine göre yeni yılın kutlandığı Bahar Bayramı tatilinde sinema gişe hasılatının 5,75 milyar yuana (830 milyon dolar) ulaştığı bildirildi.

24 Şubat 2026

Xinhua'nın haberine göre, Çin Film İdaresi, 15-23 Şubat tarihlerini kapsayan 9 günlük tatilde yaklaşık 120 milyon sinema bileti satıldığını açıkladı.

Bu dönemde sinema gişe hasılatı 5,75 milyar yuana (830 milyon dolar) ulaşırken en çok gişe hasılatı elde eden filmler yerli yapımlar oldu.

Yönetmen Han Han'ın otomobil yarışı komedisi "Pegasus 3", 2,93 milyar yuan (420 milyon dolar) gişe hasılatıyla açık ara en fazla gelir elde eden film oldu.

Onu, 868 milyon yuan (125,6 milyon dolar) gelir elde eden ünlü Çinli yönetmen Cang Yimou'nun casus gerilimi "Scare Out" ve 806 milyon yuan (116,6 milyon dolar) gelir elde eden Hong Kong sinemasının efsanevi aksiyon koreografı Yuen Woo-ping'in yönettiği dövüş aksiyonu "Blades of the Guardians: Wind Rises in the Desert" izledi.

Ülkede Bahar Bayramı tatili, sinema gişesi için verimli bir dönem olma özelliği taşıyor. 2024 ve 2025 yıllarında yıllık gişe gelirinin yaklaşık 5'te 1'i tatil döneminde elde edilmişti.

