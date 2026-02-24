Tarımda yapay zeka dönemi hızla yükseliyor

Bank of America (BofA) analistleri, tarımda yaşanan bu "ChatGPT anı"nın, uydu ve sensör verilerinin analiz edilmesinin ötesine geçerek, gerçek zamanlı ve bitki bazında müdahalelere imkan tanıdığını belirtti. Yapay zeka sistemlerinin artık sadece riskleri tespit etmekle sınırlı kalmadığı; mikro dozda besin uygulamaları ve hedefe yönelik yabani ot temizliği gibi hassas tarım uygulamalarını da yönetebildiği vurgulandı.

Analistler Menka Bajaj ve Haim Israel, bu gelişmenin özellikle iklim değişikliği ve iş gücü eksikliği gibi zorluklarla karşı karşıya olan küçük çiftçiler için kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Raporda, aşırı hava koşullarının artışıyla iklim dalgalanmalarının tarım sektörünü zorladığı ve bunun dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 4'ünü etkilediği de belirtildi. Analistler, dünya genelindeki çiftçilerin yarısından fazlasının en az bir yeni tarım teknolojisini kullandığını veya kullanmaya hazır olduğunu, bu teknolojilerin karar alma süreçlerini iyileştirdiğini ve hassas sulama ile gübreleme sayesinde verimlilikte yüzde 20'den fazla artış sağlandığını bildirdi.