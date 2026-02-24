CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa ABD Teknoloji Devinin Hisselerinde 25 Yılın En Sert Düşüşü

ABD Teknoloji Devinin Hisselerinde 25 Yılın En Sert Düşüşü

ABD'li teknoloji devi IBM'de 25 yılın en sert kaybı yaşandı. Yapay zeka girişimleri ile birlikte tarihi düşüş yaşayan IBM, bir günde yüzde 13,2 değer kaybetti.

Oluşturma Tarihi 24 Şubat 2026 15:22

Son Güncelleme Tarihi 24 Şubat 2026 15:23

ABD'li teknoloji devi IBM haftaya sert bir düşüşle başladı. IBM hisseleri, yapay zeka girişimi Anthropic'in Claude Code adlı aracının IBM sistemlerinde çalışan bir programlama dilinin modernizasyonunda kullanılabileceğini açıklamasının ardından son 25 yılı aşkın sürenin en sert günlük düşüşünü kaydetti. Piyasalarda büyük yankı uyandıran düşüş, yatırımcıları tedirgin etti.

COBOL, bankacılık, sigorta ve kamu sistemlerinde IBM ana bilgisayarlarında yaygın olarak kullanılan bir programlama dili olarak biliniyor.

Anthropic pazartesi günü yayımladığı blog yazısında, "Bir COBOL sistemini modernize etmek geçmişte iş akışlarını haritalamak için yıllarca çalışan büyük danışman ekipleri gerektiriyordu. Claude Code gibi araçlar, COBOL modernizasyonunda çabanın büyük kısmını oluşturan keşif ve analiz aşamalarını otomatikleştirebilir" ifadelerine yer verdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
ABD’de 30 yıllık mortgage faizi yüzde 6’nın altına indi ABD’de 30 yıllık mortgage faizi yüzde 6’nın altına indi 24 Şubat 2026 09:15
Piyasalar tarife kararlarıyla karışık seyrediyor Piyasalar tarife kararlarıyla karışık seyrediyor 24 Şubat 2026 09:06
AB’de otomobil pazarı yıla düşüşle başladı: Elektrikli ve hibrit satışlar yükselişte! AB’de otomobil pazarı yıla düşüşle başladı: Elektrikli ve hibrit satışlar yükselişte! 24 Şubat 2026 09:04
Çin’den ABD’ye tarife çağrısı Çin'den ABD'ye tarife çağrısı 24 Şubat 2026 09:00
Trump yönetiminden yeni gümrük hamlesi: Yüzde 10’luk küresel tarife yürürlükte! Trump yönetiminden yeni gümrük hamlesi: Yüzde 10’luk küresel tarife yürürlükte! 24 Şubat 2026 08:57
Fitch Ratings: Çin ekonomisi dış talep ve mali teşviklere daha bağımlı Fitch Ratings: Çin ekonomisi dış talep ve mali teşviklere daha bağımlı 24 Şubat 2026 08:49
Morgan Stanley’den güvenli liman vurgusu: Tercih İsviçre Frangı Morgan Stanley’den güvenli liman vurgusu: Tercih İsviçre Frangı 23 Şubat 2026 13:51
Almanya’da iş dünyası güveni şubatta yükselişe geçti Almanya’da iş dünyası güveni şubatta yükselişe geçti 23 Şubat 2026 13:24
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 23 Şubat 2026 13:22
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 23 Şubat 2026 13:17
JPMorgan’dan bakır ve alüminyumda arz açığı beklentisi JPMorgan'dan bakır ve alüminyumda arz açığı beklentisi 23 Şubat 2026 13:15
UBS: Çin’in 2026 büyüme hedefi yüzde 4,5-5 aralığında olabilir UBS: Çin’in 2026 büyüme hedefi yüzde 4,5-5 aralığında olabilir 23 Şubat 2026 11:56
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.018,6800 Değişim 195,80 Son veri saati:
Düşük 13897,24 Yüksek 14093,04
Açılış
14.018,6800 Değişim 195,80 Son veri saati:
Düşük 13897,24 Yüksek 14093,04
Açılış
43,8565 Değişim 0,0306 Son veri saati:
Düşük 43,8322 Yüksek 43,8628
Açılış
51,6751 Değişim 0,1218 Son veri saati:
Düşük 51,6459 Yüksek 51,7677
Açılış
7.292,7010 Değişim 146,613 Son veri saati:
Düşük 7254,745 Yüksek 7401,358
Açılış
124,2790 Değişim 5,5458 Son veri saati:
Düşük 119,8993 Yüksek 125,4451
Açılış
BİST En Aktif Hisseler