ABD Teknoloji Devinin Hisselerinde 25 Yılın En Sert Düşüşü

ABD'li teknoloji devi IBM haftaya sert bir düşüşle başladı. IBM hisseleri, yapay zeka girişimi Anthropic'in Claude Code adlı aracının IBM sistemlerinde çalışan bir programlama dilinin modernizasyonunda kullanılabileceğini açıklamasının ardından son 25 yılı aşkın sürenin en sert günlük düşüşünü kaydetti. Piyasalarda büyük yankı uyandıran düşüş, yatırımcıları tedirgin etti.

COBOL, bankacılık, sigorta ve kamu sistemlerinde IBM ana bilgisayarlarında yaygın olarak kullanılan bir programlama dili olarak biliniyor.

Anthropic pazartesi günü yayımladığı blog yazısında, "Bir COBOL sistemini modernize etmek geçmişte iş akışlarını haritalamak için yıllarca çalışan büyük danışman ekipleri gerektiriyordu. Claude Code gibi araçlar, COBOL modernizasyonunda çabanın büyük kısmını oluşturan keşif ve analiz aşamalarını otomatikleştirebilir" ifadelerine yer verdi.