J.P. Morgan, BAE'yi gelişen piyasa tahvil endekslerinden çıkarıyor

J.P. Morgan, BAE’yi gelişen piyasa tahvil endekslerinden çıkarıyor

J.P. Morgan Chase & Co., Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) gelişen piyasa tahvil endekslerinden çıkarma kararı aldığını açıkladı. Banka, bu adımın ülkenin son üç yılda belirlenen refah kriterlerini aşmasının ardından geldiğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 24 Şubat 2026 13:49

Son Güncelleme Tarihi 24 Şubat 2026 13:50

New York merkezli banka, küresel gelişen piyasa tahvil endeksinde yüzde 4,1 ağırlığa sahip olan BAE'nin 31 Mart itibarıyla dört eşit aşamada endeksten çıkarılacağını duyurdu. Ayrıca, BAE'nin euro cinsi tahvil endeksindeki yüzde 1'lik payı da aynı tarihte tamamen çıkartılacak ve sürecin haziran ayına kadar tamamlanması planlanıyor.

Analistler, Orta Doğu'daki yükselen refah seviyelerinin bazı ülkelerin gelişen piyasa statüsü ile uyumsuz hale geldiğine dikkat çekti. Geçen yıl da J.P. Morgan, Kuveyt ve Katar'ı benzer gerekçelerle gelişen piyasa endekslerinden çıkarmıştı. Bu adım, bölge ülkelerinin kredi profillerinin güçlenmesi ve yatırım yapılabilir not seviyelerinin yükselmesinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Piyasalarda yakından takip edilen bu endekslerden yatırım yapılabilir not seviyesindeki üç ülkenin bir yıl içinde çıkarılması, kısa vadede söz konusu ülkelere fon girişlerini azaltabilir. Uzun vadede ise yatırımcı yapısında değişim yaşanması ve daha çok gelişmiş piyasa odaklı yatırımcıların öne çıkması bekleniyor.

