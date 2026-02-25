Suriye’de para reformu: 42 trilyon lira yeni banknotlarla yenileniyor!

Ocak ayı başında başlayan ulusal para birimini yenileme sürecinde, toplam eski banknotların yaklaşık yüzde 35'inin değiştirilmiş olduğu bildirildi. Bu adımın, para sistemini basitleştirmek ve nakit dolaşımını daha düzenli hâle getirmek amacıyla atıldığı vurgulandı.

BANKNOTLARDAN İKİ SIFIR ATILDI

Merkez Bankası kararıyla eski banknotlardan iki sıfır çıkarıldı. Reform kapsamında 10, 25, 50, 100, 200 ve 500 Suriye lirası değerindeki yeni banknotlar piyasaya sürüldü.

Yetkililer, para birimindeki bu sadeleşmenin muhasebe işlemlerini kolaylaştıracağını ve ekonomik istikrarı destekleyeceğini ifade ediyor.