Almanya'da tüketici güven endeksine negatif revize

Almanya'da Şubat ayı tüketici güven endeksi verileri güncellendi.

ŞUBAT AYI VERİLERİNE NEGATİF REVİZE

Araştırma kuruluşu GfK ve Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM), verilerine göre Şubat ayı için Tüketici Güven Endeksi, negatif olarak revize edildi. Endeks 0,5 puanlık bir düşüşle 24,2 olarak güncellendi.

Rapor, gelir beklentileri göstergesinin Şubat ayında 1,2 puan artarak 6,3 seviyesine yükseldiğini gösterirken, harcama eğiliminin sert bir şekilde 5,3 puan düşerek negatif 9,3'e indiğini ortaya koydu.

Öte yandan, tasarruf eğilimi 18,9'a yükselerek 2008'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ekonomik beklentiler de hafif bir gerileme göstererek 2,3 puan düşüşle 4,3 seviyesine indi.

MART AYI İÇİN BEKLENTİLER BELLİ OLDU

Mart ayı için ise endeksin 24,7 seviyesinde olmasının beklendiği açıklandı. NIM Tüketici İklimi Bölümü Başkanı Rolf Burkl, belirsizliğin yüksek kalacağını belirterek, "Jeopolitik gerilimler ve sosyal politika alanındaki zorluklar, belirsizliği ve dolayısıyla tasarruf eğilimini yüksek tutmaya devam edecek" yorumunu yaptı.