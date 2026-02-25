Çin, ABD tarifelerinden kaçıyor: Açık rekor seviyeye ulaştı

Bu durum, kurallara uyan Amerikan üreticiler için telafi edilmesi zor bir haksız rekabet yaratırken; bürokratik denetimlerin yavaş ilerlemesi, ticaret savaşının caydırıcılığını ve politika hedeflerini zayıflatıyor.

Çin'in açıkladığı ihracat verileri ile ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) kayıtları arasındaki büyük fark, Trump yönetimi döneminde uygulanan ticaret engellerini aşmak için kullanılan yöntemlerin boyutunu gözler önüne seriyor.

Geçen yıl Çin'in ABD'ye gönderdiğini bildirdiği mallar ile ABD gümrüklerine ulaşan kayıtlı mallar arasında 112 milyar dolarlık bir fark oluştu.

Bu durum, Asya'nın en büyük ekonomisinden ABD'ye gönderilen malların yaklaşık dörtte birinin gümrük kontrollerinden geçmeden ve ek vergiler ödenmeden ülkeye sokulmuş olabileceğine işaret ediyor.

Yüzyılı aşkın geçmişe sahip American Lawn Mower Company'nin başkanı Michael Kersey, yasa dışı yollarla gümrük vergilerini atlayan rakiplerin dürüst şirketler için "varoluşsal bir tehdit" oluşturduğunu belirtti.

Kersey, üretimi Çin'e taşıdıktan sonra ABD'ye gönderdiği ürünler için yüzde 45'e varan vergiler ödediğini vurgulayarak, "Vergi kaçakçılığı, gümrük vergilerinden çok daha yıkıcı. Vergiler iş yapmanın bir maliyeti olsa da, vergi hileleri sisteme uyan şirketleri cezalandırıyor ve ticari ekosistemi bozuyor" dedi.