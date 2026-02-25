Demir cevheri fiyatları talep beklentisiyle yükseldi

Çin'in Dalian Commodity Exchange borsasında mayıs vadeli demir cevheri kontratı yüzde 1,42 artışla ton başına 752,5 yuana (109,51 dolar) yükselirken, Singapore Exchange'de işlem gören mart vadeli kontrat yüzde 1,98 primle 98,55 dolara çıktı.

Piyasalarda, tatil sonrası Çinli çelik üreticilerinin yüksek fırın üretimini artıracağı ve demir cevheri talebinin toparlanacağı beklentisi ön plana çıkıyor. Genel metallere yönelik yükseliş eğilimi de fiyatlara destek sağladı.

Buna karşın Galaxy Futures, yılın ilk yarısında çelik talebinin zayıf olabileceğini ve temkinli olunması gerektiğini belirtti. Mysteel verilerine göre Avustralya ve Brezilya'dan artan sevkiyatlar, liman stoklarını yıl başından bu yana en yüksek seviyeye taşıdı.

Madencilik şirketi Fortescue, rekor demir cevheri sevkiyatları ve yükselen fiyatların etkisiyle ilk yarı kârını yüzde 23 artırdı. Şirket, maliyetlerin yüzde 3 gerilediğini ve satış fiyatlarının yüzde 6,6 yükseldiğini açıkladı.

Ayrıca Dalian'da kok kömürü yüzde 2,64, kok yüzde 2,75 değer kazanırken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 1,65, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 1,13, filmaşin yüzde 1,42 ve paslanmaz çelik yüzde 1,11 yükseldi.