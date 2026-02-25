CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi

ECB Başkanı Lagarde'ın yerine geçmesi beklenen isim belli oldu

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın görev süresi dolmadan başkanlık görevinden ayrılması ve yerine eski Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot'un geçmesi bekleniyor.

Oluşturma Tarihi 25 Şubat 2026 14:49

Ekonomistler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bu yıl görevinden ayrılmasını beklerken; bazıları gelecek ekim ayında sona erecek 8 yıllık görev süresini tamamlayacağını öngörüyor.

Ekonomistlerin yüzde 57'sine göre, eğer görev süresinden önce ayrılırsa, eski Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klass Knot, başkanlık görevine en uygun kişi olacak. Ekonomistlere göre eğer görev süresini tamamlarsa, Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) Başkanı Pablo Hernandez de Cos'un görevi devralması daha muhtemel görülüyor.

FRANSIZ SEÇİMLERİ KRİTİK

Lagarde'ın geleceğiyle ilgili sorular, Fransa seçimlerinden önce görevinden ayrılacağı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un onun yerine geçecek kişiyi bulmasına yardımcı olacağına ilişkin haber akışından sonra gündeme geldi.

Jefferies ekonomisti Modupe Adegbembo, "Fransa tek başına, daha geniş destek olmadan açıkça heterodoks bir merkez bankacısını göreve getiremez. Ancak daha büyük risk, bu olayın somut bir kazanç sağlamadan Avrupa Merkez Bankası'nın güvenilirliğine zarar vererek ters tepebileceği" ifadelerini kullandı.

Katılımcılara göre Lagarde'ın planlanandan önce ayrılması halinde güvenilirliği zedelenecek. Ayrıca katılımcıların üçte biri AMB'nin özerkliği konusunda endişe duyuyor.

TU Berlin International School of Management öğretim üyesi Dennis Shen, "Lagarde'ın erken ayrılması, Avrupa Merkez Bankası'nın tamamen siyasi olarak bağımsız olmadığına dair bir sinyal gönderecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Berenberg Başekonomisti Holger Schmieding, Fransa'da Ulusal Birlik Partisi'nin zaferinin Lagarde'ın yerine geçecek kişinin bulunmasını geciktirebileceğini ifade ediyor.

Ekonomistlerin üçte ikisinden fazlası, Fransız seçimlerinden önce bir adayın belirleneceği ve Lagarde'ın görevde kalacağı senaryoyu düşünüyor. Yarısı böyle bir sonucun, görev süresinin geri kalanında konumunu zayıflatacağını tahmin ediyor.

"GÖREV SÜREMİ TAMAMLAYACAĞIM"

ECB Başkanı Lagarde, geçtiğimiz günlerde görev süresi dolmadan görevinden ayrılacağına yönelik iddialara ilişkin, süresi sona erene kadar görevini sürdüreceğini açıkladı.

Wall Street Journal'a (WSJ) verdiği mülakatta görev süresi boyunca kaydedilen aşamalara dikkat çeken Lagarde, "Elde ettiğimiz kazanımları pekiştirmemiz ve kurumsal yapıyı daha sarsılmaz bir temele oturtmamız gerekiyor. Bu nedenle temel varsayımım, görev süremin sonuna kadar sorumluluğumun başında kalacağım yönündedir." ifadelerini kullandı.

