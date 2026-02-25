CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Morgan Stanley'den borsa değerlendirmesi

Morgan Stanley'den borsa değerlendirmesi

Morgan Stanley, Türk hisselerinin yılbaşından bu yana dolar bazında yüzde 25 artarak makroekonomik gerçeklerden koptuğunu ve bu çarpan odaklı büyümenin sürdürülebilir olmadığını ifade ederek aşağı yönlü düzeltme uyarısında bulundu.

Oluşturma Tarihi 25 Şubat 2026 14:24

Morgan Stanley analistleri, Türk hisse senetlerinin "makroekonomik yerçekimine karşı koyduğu" fakat bunun sürdürülebilir olmadığı yorumunda bulundu.

James Lord'un aralarında bulunduğu analistlerin 25 Şubat tarihli notunda, "Türk hisse senetlerinin değerlemeleri yılbaşından bu yana güçlü bir şekilde yükseldi. Bu durum, yerli para birimi cinsi tahvil piyasasından ayrıştıklarını gösteriyor ve kısa vadede yeniden aşağı yönlü bir değerleme riski taşıdıklarına işaret ediyor" ifadelerine yer verildi.

Raporda "MSCI Turkey endeksi yılbaşından bu yana dolar bazında yüzde 25 toplam getiri sağladı. Bu performansla EEMEA bölgesinde ikinci, küresel ölçekte ise beşinci en iyi piyasa konumunda. Yükseliş büyük ölçüde şirket karlarından ziyade çarpan genişlemesinden kaynaklandı" ifadeleri yer aldı.

"TÜRK HİSSELERİNDE AŞAĞI YÖNLÜ DÜZELTME POTANSİYELİ GÖRÜYORUZ"

Mevcut çarpan seviyesinin, piyasadaki gözlemlenebilir beklentilere göre çok daha güçlü bir dezenflasyon sürecini fiyatladığını düşünen Morgan Stanley analistleri buna karşılık, 2 yıllık gösterge devlet tahvili faizinin yılbaşından bu yana büyük ölçüde değişmediğini, bunun makro piyasalarda faiz indirimleri veya enflasyona ilişkin beklentilerde anlamlı bir iyileşme fiyatlanmadığına işaret ettiğini açıkladı.

Analistler bu nedenle Türk hisselerinde, daha gerçekçi makro beklentilere uyum sağlamak üzere aşağı yönlü bir düzeltme potansiyeli görürken EEMEA içinde Türkiye için "piyasaya paralel getiri" görüşünü korudular. Bununla birlikte, piyasa geneline göre ciddi iskontoyla işlem gören Türk bankalarında daha çok yukarı potansiyel görüyor.

TERCİH CARRY İŞLEMLERİNDE

Makro tarafta yakın dönemde uzun vadeli tahvillerde pozisyon almak yerine carry işlemlerini tercih ettiklerini ifade eden analistler enflasyonun beklenenden daha kalıcı olması ve jeopolitik risklerin tırmanmasının uzun vadeli tahvillerin iyi performans göstermesini zorlaştırdığını açıkladı.

Raporda şu değerlendirmelere yer verildi:

Ocak ayında enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi, politika faizinin ulaşacağı nihai seviyeye ilişkin beklentileri yukarı itti. Ancak TCMB'nin iletişimi, mevcut faiz indirim patikasından memnun olduğu yönünde. Banka, gıda enflasyonundaki artışı geçici görürken, hizmet sektöründeki dezenflasyona güveniyor. Döviz carry pozisyonları artmaya devam ederken, yatırımcı ilgisi hem hisse senedi hem de sabit getirili menkul kıymetlerde güçleniyor. Yüksek frekanslı veriler şubat ayında daha yüksek bir enflasyona işaret ettiği için, kısa vadede vade riskine kıyasla döviz carry stratejisini tercih etmeyi sürdürüyoruz."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
ABD’de ham petrol stokları arttı ABD’de ham petrol stokları arttı 25 Şubat 2026 09:11
Piyasalarda gözler Nvidia’nın bilançosuna çevrildi Piyasalarda gözler Nvidia'nın bilançosuna çevrildi 25 Şubat 2026 09:07
Morgan Stanley: Çin ekonomisinde toparlanma dengesiz seyredebilir Morgan Stanley: Çin ekonomisinde toparlanma dengesiz seyredebilir 25 Şubat 2026 09:05
ABD’de konut fiyat endeksinde artış hızı geriledi ABD’de konut fiyat endeksinde artış hızı geriledi 25 Şubat 2026 09:02
Nijerya Merkez Bankası faiz indirimine gitti Nijerya Merkez Bankası faiz indirimine gitti 25 Şubat 2026 08:59
Dünya Bankası açıkladı: Kadınların yüzde kaçı yasal eşitlik sağlayan ekonomilerde yaşıyor? Dünya Bankası açıkladı: Kadınların yüzde kaçı yasal eşitlik sağlayan ekonomilerde yaşıyor? 25 Şubat 2026 08:55
Trump’ın kongre konuşması öncesi Bitcoin ve Ether’de yükseliş Trump’ın kongre konuşması öncesi Bitcoin ve Ether’de yükseliş 25 Şubat 2026 08:52
Deutsche Bank: Çin, teknoloji gücüyle yatırımda öne çıkıyor Deutsche Bank: Çin, teknoloji gücüyle yatırımda öne çıkıyor 24 Şubat 2026 16:08
ABD Teknoloji Devinin Hisselerinde 25 Yılın En Sert Düşüşü ABD Teknoloji Devinin Hisselerinde 25 Yılın En Sert Düşüşü 24 Şubat 2026 15:22
Çin’de sinema gişe hasılatı 830 milyon dolara ulaştı Çin'de sinema gişe hasılatı 830 milyon dolara ulaştı 24 Şubat 2026 15:08
Almanya’da şirketlerin ihracat beklentileri olumlu Almanya'da şirketlerin ihracat beklentileri olumlu 24 Şubat 2026 14:57
J.P. Morgan, BAE’yi gelişen piyasa tahvil endekslerinden çıkarıyor J.P. Morgan, BAE’yi gelişen piyasa tahvil endekslerinden çıkarıyor 24 Şubat 2026 13:49
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.875,3800 Değişim 295,50 Son veri saati:
Düşük 13772,82 Yüksek 14068,32
Açılış
43,8734 Değişim 0,0342 Son veri saati:
Düşük 43,8408 Yüksek 43,875
Açılış
51,7012 Değişim 0,1785 Son veri saati:
Düşük 51,6572 Yüksek 51,8357
Açılış
7.293,7280 Değişim 118,674 Son veri saati:
Düşük 7230,389 Yüksek 7349,063
Açılış
127,3823 Değişim 6,6006 Son veri saati:
Düşük 122,1533 Yüksek 128,7539
Açılış
BİST En Aktif Hisseler