Küresel mal ticaret hacmi arttı

Hollanda Ekonomi Politikası Analiz Bürosu (CPB) verilerine göre, küresel mal ticareti 2025 yılında hacim bazında %4,4 artış kaydetti. Bu performans, 2024’te gerçekleşen %2,5’lik büyümenin belirgin biçimde üzerine çıktı.

Oluşturma Tarihi 25 Şubat 2026 16:16

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu ülke bazlı gümrük tarifelerinin ardından 2025 için ticarette daralma öngörmüştü. Ancak tarifelerin önemli bir kısmının sonradan gevşetilmesi ve yalnızca sınırlı sayıda ülkenin karşı önlem alması, beklentilerin tersine bir tablo ortaya çıkardı. Yüksek vergilere maruz kalan Çinli firmalar ürünlerini alternatif pazarlara yönlendirirken, yapay zekâ yatırımlarındaki hızlanma ABD'nin Asya'dan yaptığı ithalatı artırdı.

Bölgesel görünümde Avrupa'nın ihracatı 2024'e göre hafif düşüş gösterdi. Buna karşılık Çin'in dış satımı %8,5 artarken, Tayvan'ın da içinde yer aldığı Japonya hariç gelişmiş Asya ekonomilerinin ihracatı %15,9 yükseldi.

DTÖ, 2026 yılında mal ticaretinde büyümenin %0,5 ile sınırlı kalacağını tahmin ediyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) da küresel ticarette ivme kaybına işaret ediyor. ABD Yüksek Mahkemesi'nin ülke bazlı tarifeleri hukuka aykırı bulmasının ardından Trump yönetimi, tüm ticaret ortaklarına 150 gün boyunca %10 oranında vergi uygulamaya başladı. Capital Economics değerlendirmesine göre bu adım, ABD'nin ortalama efektif gümrük vergisi oranını %14,1'den %10,4'e geriletti.

Öte yandan ABD Merkez Bankası ekonomistleri, 2025'in ilk yarısında küresel veri merkezi ekipmanı ticaretinin 272 milyar dolara ulaştığını ve bunun geçen yılın aynı dönemine göre %65'lik artış anlamına geldiğini bildirdi. Bu güçlü talebin, küresel ticaretteki zorluklara rağmen büyümeyi desteklemeye devam etmesi bekleniyor.

