Çin'den ABD'ye tarife uyarısı

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD Ticaret Temsilciliği adına konuşan Jamieson Greer'in açıklamalarına karşılık verdi. Bakanlık, pandemi dönemindeki aksamalara rağmen Pekin'in Birinci Faz ticaret anlaşmasına bağlı kaldığını; fikri mülkiyetin korunması ile finans ve tarım sektörlerinin dışa açılması konularında verdiği taahhütleri yerine getirdiğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca Washington yönetimi, ihracat kontrollerini artırmak, karşılıklı yatırımları sınırlamak ve olağan ticaret akışını sekteye uğratmakla eleştirildi. Pekin, ABD'nin söz konusu kısıtlamaları genişleterek anlaşmanın uygulanmasını zayıflattığını savundu ve bu görüşlerin 2025 tarihli tanıtım metninde de yer aldığını belirtti.

"GEREKLİ TÜM ADIMLARI ATARIZ"

Bakanlık, ABD'nin ilgili soruşturmaları sürdürmesi ya da bunları ek gümrük tarifeleri gibi kısıtlayıcı tedbirlere gerekçe yapması halinde Çin'in meşru hak ve çıkarlarını korumak için gerekli tüm önlemleri kararlılıkla devreye alacağını vurguladı.

Karşılıklı açıklamaların, Donald Trump'ın Pekin ziyareti öncesinde iki ülke ilişkilerinde belirsizliği artırdığı ifade ediliyor. Öte yandan, ABD Yüksek Mahkemesi'nin Trump döneminde getirilen kapsamlı tarifeleri iptal etmesi ve ikinci dönemde Çin'e uygulanan vergilerin kaldırılması, Pekin'in ABD müttefiklerine kıyasla daha düşük vergi oranlarıyla karşılaşmasına neden oldu.

Greer ise yönetimin, "301. Madde" olarak bilinen yasal düzenleme ve diğer mevzuatlar çerçevesinde adım atabileceğini; USTR'nin Ekim 2025'te Birinci Faz anlaşmasına uyum konusunda inceleme başlattığını dile getirdi.

Çin Ticaret Bakanlığı son olarak Washington'u anlaşmayı daha "nesnel ve rasyonel" bir çerçevede değerlendirmeye ve sorumluluğu karşı tarafa yüklemekten kaçınmaya davet etti.