BoE Başkanı Bailey'den faizde indirim sinyali

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, 2026 yılı içerisinde yeni bir parasal gevşeme hamlesi için uygun alanın bulunduğunu belirterek, faiz indirimine işaret etti.

Oluşturma Tarihi 25 Şubat 2026 15:42

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, Salı günü gerçekleşen oturumda milletvekillerine yaptığı konuşmada, "Büyük olasılıkla bu yıl içinde bir miktar daha gevşeme için alan" olduğunu ifade etti. Para Politikası Kurulu'nun (MPC) son toplantılarında önemli bir rol üstlenen Bailey, bölünmüş durumdaki komitede sık sık kritik oyları kullandı.

FAİZ KARARLARINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Bailey, Aralık 2025'te banka faizinin %4 seviyesinden %3,75'e düşürülmesi yönünde oy kullanmıştı. BoE'nin Şubat ayındaki son toplantısında ise faizin sabit tutulması gerektiği düşüncesine geçmişti.

Manşet enflasyondaki düşüşün enflasyon beklentilerine yansıması konusunda temkinli bir duruş sergileyen Bailey, bu sürecin hala bir risk teşkil ettiğini belirtmişti.

