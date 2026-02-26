ABD, Venezuela petrolünün Küba’ya satışını kolaylaştıracak

CANLI BORSA
ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela petrolünün Küba’ya yeniden satışına "ticari" ve "insani" amaçlı ihracat şartıyla izin verileceğini duyurarak, "Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, Venezuela menşeli petrolün Küba'da kullanılmak üzere yeniden satışı için yetkilendirme talep eden belirli lisans başvurularına yönelik kolaylaştırıcı bir lisanslama politikası uygulayacaktır" açıklamasında bulundu.

İHA

Oluşturma Tarihi 26 Şubat 2026 08:41

ABD'den Venezuela'daki yönetim değişikliği sonrasında Küba'da baş gösteren enerji krizini hafifletebilecek bir hamle geldi. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Venezuela petrolünün Küba'ya yeniden satışına şartlı olarak izin verileceği bildirildi. Kararın, ABD'nin Küba halkına yönelik desteği doğrultusunda alındığı belirtilerek, "Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Venezuela menşeli petrolün Küba'da kullanılmak üzere yeniden satışı için yetkilendirme talep eden belirli lisans başvurularına yönelik kolaylaştırıcı bir lisanslama politikası uygulayacaktır" denildi.

TİCARİ VE İNSANİ AMAÇ VURGUSU

Söz konusu lisanslama politikasının yalnızca Küba halkını ve Küba'daki özel sektörü destekleyen "ticari" ve "insani" amaçlı ihracatı kapsayacağı vurgulanarak, "ABD yasaları ile uyumlu olarak, Küba ordusu, istihbarat servisleri veya diğer devlet kurumlarıyla ilişkili herhangi bir kişi veya kuruluş ya da ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Küba'ya yönelik kısıtlama listesinde yer alan kuruluşlarla yapılacak işlemler bu olumlu lisanslama politikası kapsamına girmeyecektir" ifadelerine yer verildi. Yeni düzenlemeye rağmen, Küba'nın petrol alımlarını finanse edip edemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

KÜBA'DA ENERJİ KRİZİ BAŞ GÖSTERMİŞTİ

ABD'nin Venezuela'nın petrol ihracatını geçtiğimiz ay fiilen kontrol altına almasının ardından, Venezuela'dan Küba'ya petrol sevkiyatları durdurulmuştu. Bu durum, başlıca ham petrol ve yakıt tedariğini 25 yılı aşkın süredir Venezuela'dan yapan komünist Küba'da elektrik üretimi, ulaşım ve havacılık başta olmak üzere birçok alanda enerji krizine yol açmıştı. Küba'da yaşanan gelişmeler, insani kriz endişelerini de artırmıştı.

