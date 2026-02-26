ECB Başkanı Lagarde: Enflasyon algılarını yakından takip ediyoruz

Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi'nde milletvekillerine hitap eden Lagarde, yetkililerin orta vadede yüzde 2'lik enflasyon hedeflerine ulaşmayı öngördüğünü ifade etti. Lagarde, "Enflasyonu düşürme çabalarımız sonuç veriyor. Ancak anketler, vatandaşların fiyat artışlarını resmi verilerden daha hızlı algıladığını gösteriyor" dedi.

AMB yetkilileri, orta vadede enflasyonun yüzde 2 hedefi etrafında istikrar kazanacağını ve ekonomik büyümenin hızlanacağını öngörüyor. Bununla birlikte, bazı politika yapıcılar euronun değer kazanması ve ucuz Çin ithalatının enflasyon hedefini tutturma konusunda risk oluşturduğunu düşünüyor. Son Tüketici Beklentisi Anketi, algılanan enflasyonun gerçek değerlerden yüksek olduğunu ortaya koyuyor; bu durum özel tüketimi azaltabilir ve ücret taleplerini artırarak merkez bankasının fiyat istikrarını sağlama ve büyümeyi destekleme görevini zorlaştırabilir.

Lagarde, "AMB olarak hanehalkının enflasyon algılarını yakından takip ediyoruz. Rolümüz, yalnızca yaptıklarımızı değil, neden ve nasıl yaptığımızı da anlaşılır biçimde açıklamak" şeklinde konuştu.