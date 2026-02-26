CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ECB Başkanı Lagarde: Enflasyon algılarını yakından takip ediyoruz

ECB Başkanı Lagarde: Enflasyon algılarını yakından takip ediyoruz

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, tüketici fiyatlarını kontrol altına alma konusunda AMB’nin başarılı olduğunu vurgularken, politika yapıcıların halkın yüksek enflasyon algısını dikkate alması gerektiğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 26 Şubat 2026 12:16

Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi'nde milletvekillerine hitap eden Lagarde, yetkililerin orta vadede yüzde 2'lik enflasyon hedeflerine ulaşmayı öngördüğünü ifade etti. Lagarde, "Enflasyonu düşürme çabalarımız sonuç veriyor. Ancak anketler, vatandaşların fiyat artışlarını resmi verilerden daha hızlı algıladığını gösteriyor" dedi.

AMB yetkilileri, orta vadede enflasyonun yüzde 2 hedefi etrafında istikrar kazanacağını ve ekonomik büyümenin hızlanacağını öngörüyor. Bununla birlikte, bazı politika yapıcılar euronun değer kazanması ve ucuz Çin ithalatının enflasyon hedefini tutturma konusunda risk oluşturduğunu düşünüyor. Son Tüketici Beklentisi Anketi, algılanan enflasyonun gerçek değerlerden yüksek olduğunu ortaya koyuyor; bu durum özel tüketimi azaltabilir ve ücret taleplerini artırarak merkez bankasının fiyat istikrarını sağlama ve büyümeyi destekleme görevini zorlaştırabilir.

Lagarde, "AMB olarak hanehalkının enflasyon algılarını yakından takip ediyoruz. Rolümüz, yalnızca yaptıklarımızı değil, neden ve nasıl yaptığımızı da anlaşılır biçimde açıklamak" şeklinde konuştu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
ABD, Venezuela petrolünün Küba’ya satışını kolaylaştıracak ABD, Venezuela petrolünün Küba’ya satışını kolaylaştıracak 26 Şubat 2026 08:41
Japonya’da ortalama konut fiyatı 65,5 milyon yene çıktı Japonya'da ortalama konut fiyatı 65,5 milyon yene çıktı 25 Şubat 2026 16:36
Küresel mal ticaret hacmi arttı Küresel mal ticaret hacmi arttı 25 Şubat 2026 16:16
Çin’den ABD’ye tarife uyarısı Çin'den ABD'ye tarife uyarısı 25 Şubat 2026 16:10
Faiz indirimi beklentisi Sterlin üzerinde baskı oluşturuyor Faiz indirimi beklentisi Sterlin üzerinde baskı oluşturuyor 25 Şubat 2026 15:47
BoE Başkanı Bailey’den faizde indirim sinyali BoE Başkanı Bailey'den faizde indirim sinyali 25 Şubat 2026 15:42
Borsada açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacak Borsada açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacak 25 Şubat 2026 15:29
Alman ekonomisi tüketici harcamalarıyla büyüdü Alman ekonomisi tüketici harcamalarıyla büyüdü 25 Şubat 2026 15:01
ECB Başkanı Lagarde’ın yerine geçmesi beklenen isim belli oldu ECB Başkanı Lagarde'ın yerine geçmesi beklenen isim belli oldu 25 Şubat 2026 14:49
Morgan Stanley’den borsa değerlendirmesi Morgan Stanley'den borsa değerlendirmesi 25 Şubat 2026 14:24
Avro Bölgesi’nde ocak ayı enflasyonu belli oldu Avro Bölgesi'nde ocak ayı enflasyonu belli oldu 25 Şubat 2026 13:25
Coinbase, ABD kullanıcıları için hisse ve ETF ticareti başlattı Coinbase, ABD kullanıcıları için hisse ve ETF ticareti başlattı 25 Şubat 2026 13:22
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.711,8100 Değişim 132,79 Son veri saati:
Düşük 13652,39 Yüksek 13785,18
Açılış
43,8893 Değişim 0,0396 Son veri saati:
Düşük 43,8453 Yüksek 43,8849
Açılış
51,906 Değişim 0,1985 Son veri saati:
Düşük 51,8109 Yüksek 52,0094
Açılış
7.307,6380 Değişim 80,893 Son veri saati:
Düşük 7262,719 Yüksek 7343,612
Açılış
123,4917 Değişim 5,6600 Son veri saati:
Düşük 121,8698 Yüksek 127,5298
Açılış
BİST En Aktif Hisseler