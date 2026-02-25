Coinbase, ABD kullanıcıları için hisse ve ETF ticareti başlattı

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, kripto varlıklarla birlikte 24 saat, haftada 5 gün boyunca hisse ve ETF işlemleri gerçekleştirebilecek. İşlemler komisyonsuz yapılabiliyor ve kullanıcılar ABD doları veya USDC ile fonlama sağlayabiliyor. Ayrıca, 1 dolardan başlayan fraksiyonel pay alımları mümkün hale geliyor.

Coinbase, takas, saklama ve işlem süreçlerinde Apex Fintech Solutions ile iş birliği yaptığını duyurdu. Şirket, önümüzdeki dönemde 7/24 hisse ticaretini daha fazla hisse senedine genişletmeyi hedefliyor.