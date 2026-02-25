CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Coinbase, ABD kullanıcıları için hisse ve ETF ticareti başlattı

Coinbase, ABD kullanıcıları için hisse ve ETF ticareti başlattı

Kripto para borsası Coinbase, ABD’deki tüm kullanıcılarına hisse senedi ve borsa yatırım fonu (ETF) alım-satım imkânı sunmaya başladı.

Oluşturma Tarihi 25 Şubat 2026 13:22

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, kripto varlıklarla birlikte 24 saat, haftada 5 gün boyunca hisse ve ETF işlemleri gerçekleştirebilecek. İşlemler komisyonsuz yapılabiliyor ve kullanıcılar ABD doları veya USDC ile fonlama sağlayabiliyor. Ayrıca, 1 dolardan başlayan fraksiyonel pay alımları mümkün hale geliyor.

Coinbase, takas, saklama ve işlem süreçlerinde Apex Fintech Solutions ile iş birliği yaptığını duyurdu. Şirket, önümüzdeki dönemde 7/24 hisse ticaretini daha fazla hisse senedine genişletmeyi hedefliyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
Morgan Stanley: Çin ekonomisinde toparlanma dengesiz seyredebilir Morgan Stanley: Çin ekonomisinde toparlanma dengesiz seyredebilir 25 Şubat 2026 09:05
ABD’de konut fiyat endeksinde artış hızı geriledi ABD’de konut fiyat endeksinde artış hızı geriledi 25 Şubat 2026 09:02
Nijerya Merkez Bankası faiz indirimine gitti Nijerya Merkez Bankası faiz indirimine gitti 25 Şubat 2026 08:59
Dünya Bankası açıkladı: Kadınların yüzde kaçı yasal eşitlik sağlayan ekonomilerde yaşıyor? Dünya Bankası açıkladı: Kadınların yüzde kaçı yasal eşitlik sağlayan ekonomilerde yaşıyor? 25 Şubat 2026 08:55
Trump’ın kongre konuşması öncesi Bitcoin ve Ether’de yükseliş Trump’ın kongre konuşması öncesi Bitcoin ve Ether’de yükseliş 25 Şubat 2026 08:52
Deutsche Bank: Çin, teknoloji gücüyle yatırımda öne çıkıyor Deutsche Bank: Çin, teknoloji gücüyle yatırımda öne çıkıyor 24 Şubat 2026 16:08
ABD Teknoloji Devinin Hisselerinde 25 Yılın En Sert Düşüşü ABD Teknoloji Devinin Hisselerinde 25 Yılın En Sert Düşüşü 24 Şubat 2026 15:22
Çin’de sinema gişe hasılatı 830 milyon dolara ulaştı Çin'de sinema gişe hasılatı 830 milyon dolara ulaştı 24 Şubat 2026 15:08
Almanya’da şirketlerin ihracat beklentileri olumlu Almanya'da şirketlerin ihracat beklentileri olumlu 24 Şubat 2026 14:57
J.P. Morgan, BAE’yi gelişen piyasa tahvil endekslerinden çıkarıyor J.P. Morgan, BAE’yi gelişen piyasa tahvil endekslerinden çıkarıyor 24 Şubat 2026 13:49
Tarımda yapay zeka dönemi hızla yükseliyor Tarımda yapay zeka dönemi hızla yükseliyor 24 Şubat 2026 13:47
UBS: Petrol fiyatlarında temkinli düşüş beklentisi UBS: Petrol fiyatlarında temkinli düşüş beklentisi 24 Şubat 2026 12:25
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.862,3500 Değişim 295,50 Son veri saati:
Düşük 13772,82 Yüksek 14068,32
Açılış
43,878 Değişim 0,0342 Son veri saati:
Düşük 43,8408 Yüksek 43,875
Açılış
51,751 Değişim 0,1785 Son veri saati:
Düşük 51,6572 Yüksek 51,8357
Açılış
7.319,0150 Değişim 118,674 Son veri saati:
Düşük 7230,389 Yüksek 7349,063
Açılış
128,2164 Değişim 6,6006 Son veri saati:
Düşük 122,1533 Yüksek 128,7539
Açılış
BİST En Aktif Hisseler