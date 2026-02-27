Block, 4 bini aşkın çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor

CANLI BORSA
Mobil ödeme ve finans uygulaması Cash App'in sahibi olan finansal teknoloji şirketi Block, 4 binin üzerinde çalışanını işten çıkaracağını bildirdi.

Oluşturma Tarihi 27 Şubat 2026 07:25

Yeni adı X olan Twitter'ın kurucu ortağı ve eski üst yöneticisi (CEO) Jack Dorsey'in şirketi Block, geçen yılın son çeyreğine dair finansal sonuçlarını yayımladı.

Block Kurucu Ortağı Dorsey, şirketin bilançosuna dair hissedarlara yönelik mektubunda, "Bugün ekibimizle zor bir kararı paylaştık. Block'un çalışan sayısını neredeyse yarı yarıya azaltıyoruz, 10 binden fazla kişiden 6 binin biraz altına düşürüyoruz, bu da 4 binden fazla kişinin ayrılması veya danışma sürecine girmesi gerektiği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Bunun şirket için doğru yol olduğuna inandığını belirten Dorsey, karara ilişkin gerekçelerini anlattı.

Dorsey, zeka araçlarının bir şirket kurmanın ve yönetmenin anlamını değiştirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bunu şimdiden şirket içinde görüyoruz. Oluşturduğumuz araçları kullanan, çok daha küçük bir ekip daha fazlasını ve daha iyisini yapabiliyor. Zeka araçlarının yetenekleri ise her hafta daha hızlı bir şekilde artıyor. Bu farkındalığa erken ulaştığımızı düşünmüyorum, bence çoğu şirket geç kalıyor. Önümüzdeki yıl içinde, çoğu şirketin aynı sonuca varacağını ve benzer yapısal değişiklikler yapacağını düşünüyorum."

