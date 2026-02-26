CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 azalışla 13.780,07 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 26 Şubat 2026 10:08

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,71 düşüşle 13.809,88 puandan tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,81 puan ve yüzde 0,22 azalışla 13.780,07 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,63 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,48 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen holding oldu.

Küresel piyasalarda, dünyanın en büyük çip üreticisi Nvidia'nın açıkladığı güçlü bilançoda gelirin büyük bölümünün veri merkezi biriminden elde edilmesi, yapay zeka temasına ilişkin ileriye dönük soru işaretlerini bir miktar azaltırken, gözler bugün ABD ile İran heyetleri arasındaki görüşmeye çevrildi.

Analistler, ABD ile İran heyetleri arasındaki görüşmeden gelecek haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirtti.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, ekonomik güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ekonomik güven endeksi ve ABD'de işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.600 puanın destek, 13.900 ve 14.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
ECB Başkanı Lagarde’ın yerine geçmesi beklenen isim belli oldu ECB Başkanı Lagarde'ın yerine geçmesi beklenen isim belli oldu 25 Şubat 2026 14:49
Morgan Stanley’den borsa değerlendirmesi Morgan Stanley'den borsa değerlendirmesi 25 Şubat 2026 14:24
Avro Bölgesi’nde ocak ayı enflasyonu belli oldu Avro Bölgesi'nde ocak ayı enflasyonu belli oldu 25 Şubat 2026 13:25
Coinbase, ABD kullanıcıları için hisse ve ETF ticareti başlattı Coinbase, ABD kullanıcıları için hisse ve ETF ticareti başlattı 25 Şubat 2026 13:22
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 25 Şubat 2026 13:14
Küresel ekonomide 2026’da yavaşlama bekleniyor Küresel ekonomide 2026’da yavaşlama bekleniyor 25 Şubat 2026 13:10
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 25 Şubat 2026 13:04
Almanya’da şirketler daha fazla işten çıkarma planlıyor Almanya'da şirketler daha fazla işten çıkarma planlıyor 25 Şubat 2026 12:02
Tayland Merkez Bankası’ndan sürpriz faiz indirimi Tayland Merkez Bankası’ndan sürpriz faiz indirimi 25 Şubat 2026 10:57
Almanya’da tüketici güven endeksine negatif revize Almanya'da tüketici güven endeksine negatif revize 25 Şubat 2026 10:55
Çin, ABD tarifelerinden kaçıyor: Açık rekor seviyeye ulaştı Çin, ABD tarifelerinden kaçıyor: Açık rekor seviyeye ulaştı 25 Şubat 2026 10:13
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 25 Şubat 2026 10:04
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.809,8800 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 13809,88 Yüksek 13809,88
Açılış
43,8906 Değişim 0,0396 Son veri saati:
Düşük 43,8453 Yüksek 43,8849
Açılış
51,9564 Değişim 0,1985 Son veri saati:
Düşük 51,8109 Yüksek 52,0094
Açılış
7.329,3890 Değişim 80,893 Son veri saati:
Düşük 7262,719 Yüksek 7343,612
Açılış
125,5675 Değişim 4,2166 Son veri saati:
Düşük 123,3132 Yüksek 127,5298
Açılış
BİST En Aktif Hisseler