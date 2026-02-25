CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Küresel ekonomide 2026’da yavaşlama bekleniyor

Küresel ekonomide 2026’da yavaşlama bekleniyor

Coface’ın yayımladığı 2026 Risk Değerlendirme Raporu, küresel büyümenin yüzde 2,6’ya gerileyeceğini öngörse de ekonominin dayanıklılığını koruduğunu ortaya koydu.

Oluşturma Tarihi 25 Şubat 2026 13:10

Rapora göre, 2025 yılında dünya ticareti yüzde 3,9 oranında büyürken, ABD'de yılın ikinci yarısında şirket iflasları yüzde 15 arttı. Kurum, jeopolitik ve finansal risklerin etkisiyle 2026'da büyümede sınırlı bir yavaşlama, petrol fiyatlarında düşüş ve ticarette kademeli bir ivme kaybı yaşanabileceğini belirtti.

Rapor, yüksek faiz ortamının borçluluk ve varlık fiyatları üzerinden finansal kırılganlıkları artırdığını vurguladı. Ayrıca ABD'deki ekonomi politikalarındaki dalgalanmalar ve artan uluslararası rekabetin, yeni ticaret gerilimleri riskini güçlendirdiğine dikkat çekildi.

Bölgesel büyüme tahminlerine göre ABD ekonomisinin yüzde 2,2, Euro Bölgesi'nin ise yaklaşık yüzde 1 büyümesi bekleniyor. Almanya yatırım planlarıyla toparlanma sürecine girerken, Fransa'nın büyümesinin yüzde 0,9 civarında dengeleneceği öngörülüyor. Polonya'nın yüzde 3,8 büyüme ile öne çıkacağı, Çin ekonomisinin yüzde 4,4 ile ivme kaybedeceği, Hindistan'ın ise yüzde 6,1'lik büyüme ile küresel ekonominin önemli lokomotiflerinden biri olmayı sürdüreceği kaydedildi.

Enerji piyasalarında Brent petrolün varil fiyatının 2026'da yaklaşık 60 dolara düşmesi bekleniyor. Bu gerilemenin, talep artışındaki yavaşlama ve arz fazlalığından kaynaklanacağı belirtildi.

Raporda ayrıca, ABD'nin gümrük tarifelerine rağmen küresel ticaretin beklentilerin üzerinde performans gösterdiği, güçlü ABD ithalatının bu artışı desteklediği ifade edildi. 2026'da ise kapasite fazlası ve navlun fiyatlarındaki düşüş nedeniyle ticaret hacminde yavaşlama öngörülüyor.

Ülke risk değerlendirmelerinde de değişiklikler yapıldı; Şili, Polonya, İsveç, Barbados ve Ekvador'un notları yükseltilirken, mali riskler nedeniyle Senegal'in notu düşürüldü.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
ABD’de konut fiyat endeksinde artış hızı geriledi ABD’de konut fiyat endeksinde artış hızı geriledi 25 Şubat 2026 09:02
Nijerya Merkez Bankası faiz indirimine gitti Nijerya Merkez Bankası faiz indirimine gitti 25 Şubat 2026 08:59
Dünya Bankası açıkladı: Kadınların yüzde kaçı yasal eşitlik sağlayan ekonomilerde yaşıyor? Dünya Bankası açıkladı: Kadınların yüzde kaçı yasal eşitlik sağlayan ekonomilerde yaşıyor? 25 Şubat 2026 08:55
Trump’ın kongre konuşması öncesi Bitcoin ve Ether’de yükseliş Trump’ın kongre konuşması öncesi Bitcoin ve Ether’de yükseliş 25 Şubat 2026 08:52
Deutsche Bank: Çin, teknoloji gücüyle yatırımda öne çıkıyor Deutsche Bank: Çin, teknoloji gücüyle yatırımda öne çıkıyor 24 Şubat 2026 16:08
ABD Teknoloji Devinin Hisselerinde 25 Yılın En Sert Düşüşü ABD Teknoloji Devinin Hisselerinde 25 Yılın En Sert Düşüşü 24 Şubat 2026 15:22
Çin’de sinema gişe hasılatı 830 milyon dolara ulaştı Çin'de sinema gişe hasılatı 830 milyon dolara ulaştı 24 Şubat 2026 15:08
Almanya’da şirketlerin ihracat beklentileri olumlu Almanya'da şirketlerin ihracat beklentileri olumlu 24 Şubat 2026 14:57
J.P. Morgan, BAE’yi gelişen piyasa tahvil endekslerinden çıkarıyor J.P. Morgan, BAE’yi gelişen piyasa tahvil endekslerinden çıkarıyor 24 Şubat 2026 13:49
Tarımda yapay zeka dönemi hızla yükseliyor Tarımda yapay zeka dönemi hızla yükseliyor 24 Şubat 2026 13:47
UBS: Petrol fiyatlarında temkinli düşüş beklentisi UBS: Petrol fiyatlarında temkinli düşüş beklentisi 24 Şubat 2026 12:25
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 24 Şubat 2026 12:22
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.871,6700 Değişim 295,50 Son veri saati:
Düşük 13772,82 Yüksek 14068,32
Açılış
43,8745 Değişim 0,0342 Son veri saati:
Düşük 43,8408 Yüksek 43,875
Açılış
51,7519 Değişim 0,1785 Son veri saati:
Düşük 51,6572 Yüksek 51,8357
Açılış
7.318,5230 Değişim 118,674 Son veri saati:
Düşük 7230,389 Yüksek 7349,063
Açılış
127,9462 Değişim 6,6006 Son veri saati:
Düşük 122,1533 Yüksek 128,7539
Açılış
BİST En Aktif Hisseler