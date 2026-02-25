Küresel ekonomide 2026’da yavaşlama bekleniyor

Rapora göre, 2025 yılında dünya ticareti yüzde 3,9 oranında büyürken, ABD'de yılın ikinci yarısında şirket iflasları yüzde 15 arttı. Kurum, jeopolitik ve finansal risklerin etkisiyle 2026'da büyümede sınırlı bir yavaşlama, petrol fiyatlarında düşüş ve ticarette kademeli bir ivme kaybı yaşanabileceğini belirtti.

Rapor, yüksek faiz ortamının borçluluk ve varlık fiyatları üzerinden finansal kırılganlıkları artırdığını vurguladı. Ayrıca ABD'deki ekonomi politikalarındaki dalgalanmalar ve artan uluslararası rekabetin, yeni ticaret gerilimleri riskini güçlendirdiğine dikkat çekildi.

Bölgesel büyüme tahminlerine göre ABD ekonomisinin yüzde 2,2, Euro Bölgesi'nin ise yaklaşık yüzde 1 büyümesi bekleniyor. Almanya yatırım planlarıyla toparlanma sürecine girerken, Fransa'nın büyümesinin yüzde 0,9 civarında dengeleneceği öngörülüyor. Polonya'nın yüzde 3,8 büyüme ile öne çıkacağı, Çin ekonomisinin yüzde 4,4 ile ivme kaybedeceği, Hindistan'ın ise yüzde 6,1'lik büyüme ile küresel ekonominin önemli lokomotiflerinden biri olmayı sürdüreceği kaydedildi.

Enerji piyasalarında Brent petrolün varil fiyatının 2026'da yaklaşık 60 dolara düşmesi bekleniyor. Bu gerilemenin, talep artışındaki yavaşlama ve arz fazlalığından kaynaklanacağı belirtildi.

Raporda ayrıca, ABD'nin gümrük tarifelerine rağmen küresel ticaretin beklentilerin üzerinde performans gösterdiği, güçlü ABD ithalatının bu artışı desteklediği ifade edildi. 2026'da ise kapasite fazlası ve navlun fiyatlarındaki düşüş nedeniyle ticaret hacminde yavaşlama öngörülüyor.

Ülke risk değerlendirmelerinde de değişiklikler yapıldı; Şili, Polonya, İsveç, Barbados ve Ekvador'un notları yükseltilirken, mali riskler nedeniyle Senegal'in notu düşürüldü.