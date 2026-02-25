Borsa günün ilk yarısında geriledi

CANLI BORSA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,23 değer kaybederek 13.877,42 puana indi.

AA

Oluşturma Tarihi 25 Şubat 2026 13:14

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 173,41 puan ve yüzde 1,23 azalışla 13.877,42 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 87,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,14 değer kazanırken holding endeksi ise yüzde 2,65 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 0,17 ile spor, en fazla düşen ise yüzde 6,65 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ekonomisine ve teknoloji şirketlerinin yatırımlarına ilişkin açıklamalarının risk iştahını artırmasına karşın BIST 100 endeksi genele yayılan satışların etkisiyle günün ilk yarısını negatif seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.700 puanın destek, 14.000 ve 14.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

