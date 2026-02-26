CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları, dünyanın en büyük çip üreticisi Nvidia'nın açıkladığı güçlü bilançonun bölgede risk iştahını artırmasına karşın küresel çaptaki jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

AA

Oluşturma Tarihi 26 Şubat 2026 10:10

Yapay zekaya ilişkin sorgulamaların sürdüğü bu dönemde, ABD'li çip devi Nvidia'nın beklentileri aşan bilançosu, bu alanda talebin sürdüğünü ortaya koydu.

Şirketin geliri, 3 aylık dönemde yıllık bazda yüzde 73 artışla 68,1 milyar dolara ulaştı ve piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Nvidia'nın net karı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 94 artarak 42,96 milyar dolara yükseldi.

Öte yandan, İran ile ABD arasındaki müzakere süreci piyasaların odağında kalmaya devam ediyor. İki ülke heyetinin bugün Cenevre'de yeni tur görüşmelerde bulunması bekleniyor.

Söz konusu gelişmelerle Hindistan, Çin ve Hong Kong tarafında satıcılı bir seyir öne çıkarken, Güney Kore ve Japonya'da teknoloji sektörü öncülüğünde yükselişler dikkati çekiyor.

GÜNEY KORELİ YARI İLETKEN HİSSELERİ SERT YÜKSELDİ

Nvidia'nın bilançosundan yapay zeka ve teknolojinin geleceğine ilişkin alınan iyimser sinyaller fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, Güney Kore'de Kospi endeksindeki yükseliş dikkati çekiyor.

Güney Koreli yarı iletken ekipman üreticisi Hanmi Semicon'un hisseleri yüzde 27,5, SK Hynix'in hisseleri yüzde 6,6 ve Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 6,1 yükselişle işlem gördü. Teknoloji sektöründeki alımların genele yayılmasıyla endeks rekor tazeledi.

Kospi endeksindeki yükselişte Güney Koreli şirketlerin ABD'deki teknoloji sektörüyle yakın iş ilişkisi etkili olurken, ülke endekslerine ilişkin yurt içi politik iyimserlikler de etkili oluyor.

BOJ'UN POLİTİKALARINA YÖNELİK BELİRSİZLİKLER SÜRÜYOR

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, verdiği röportajda faiz artırımı kararı alınırken mart ve nisan aylarındaki toplantılarda açıklanacak verilerin inceleneceği vurgusunu yaptı.

Ueda, tahminlerde büyük bir değişiklik olmamasına rağmen, şirketler ve sendikalar arasında bu yılki bahar ücret görüşmelerinin beklenenden daha güçlü sonuçlanması durumunda BoJ'un hedefinin öngörülenden daha erken gerçekleşebileceğini söyledi.

Öte yandan, Japonya'da hükümetin Japonya Merkez Bankası (BoJ) para politikası kuruluna "güvercin" politikalarına yakınlığıyla bilinen iki adayı işaret etmesi, bankaya yönelik faiz artırımı beklentilerini azalttı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoJ'un bu ay politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, Başbakan Takaiçi Sanae'nin yeniden seçilmesi sonrası gelecek ilk politika metninde bankanın izleyeceği patikaya yönelik sinyaller aranacak.

Analistler, Japonya'da yarın açıklanacak Tokyo TÜFE ile sanayi üretimi verilerinin enflasyon konusunda daha fazla ipucu vereceğini belirterek, fiyat artışlarının soğuduğuna yönelik alınacak olası sinyallerin BoJ'un geleceğe yönelik faiz artırımı beklentilerini biraz daha zayıflatabileceğine dikkati çekti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 58.821 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,7 artışla 6.307 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 4.142 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,9 azalışla 26.501 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 82.151 puan seviyesinde bulunuyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
ECB Başkanı Lagarde’ın yerine geçmesi beklenen isim belli oldu ECB Başkanı Lagarde'ın yerine geçmesi beklenen isim belli oldu 25 Şubat 2026 14:49
Morgan Stanley’den borsa değerlendirmesi Morgan Stanley'den borsa değerlendirmesi 25 Şubat 2026 14:24
Avro Bölgesi’nde ocak ayı enflasyonu belli oldu Avro Bölgesi'nde ocak ayı enflasyonu belli oldu 25 Şubat 2026 13:25
Coinbase, ABD kullanıcıları için hisse ve ETF ticareti başlattı Coinbase, ABD kullanıcıları için hisse ve ETF ticareti başlattı 25 Şubat 2026 13:22
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 25 Şubat 2026 13:14
Küresel ekonomide 2026’da yavaşlama bekleniyor Küresel ekonomide 2026’da yavaşlama bekleniyor 25 Şubat 2026 13:10
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 25 Şubat 2026 13:04
Almanya’da şirketler daha fazla işten çıkarma planlıyor Almanya'da şirketler daha fazla işten çıkarma planlıyor 25 Şubat 2026 12:02
Tayland Merkez Bankası’ndan sürpriz faiz indirimi Tayland Merkez Bankası’ndan sürpriz faiz indirimi 25 Şubat 2026 10:57
Almanya’da tüketici güven endeksine negatif revize Almanya'da tüketici güven endeksine negatif revize 25 Şubat 2026 10:55
Çin, ABD tarifelerinden kaçıyor: Açık rekor seviyeye ulaştı Çin, ABD tarifelerinden kaçıyor: Açık rekor seviyeye ulaştı 25 Şubat 2026 10:13
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 25 Şubat 2026 10:04
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.780,0700 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 13780,07 Yüksek 13780,07
Açılış
43,8909 Değişim 0,0396 Son veri saati:
Düşük 43,8453 Yüksek 43,8849
Açılış
51,9478 Değişim 0,1985 Son veri saati:
Düşük 51,8109 Yüksek 52,0094
Açılış
7.327,3230 Değişim 80,893 Son veri saati:
Düşük 7262,719 Yüksek 7343,612
Açılış
125,6382 Değişim 4,2166 Son veri saati:
Düşük 123,3132 Yüksek 127,5298
Açılış
BİST En Aktif Hisseler