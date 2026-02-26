CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat güne yatay seyirle 15.463,00 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 26 Şubat 2026 09:43

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,62 düşüşle 15.465,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 15.467,00 puandan işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,01 altında 15.463,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, dünyanın en büyük çip üreticisi Nvidia'nın açıkladığı güçlü bilançoda gelirin büyük bölümünün veri merkezi biriminden elde edilmesi, yapay zeka temasına ilişkin ileriye dönük soru işaretlerini bir miktar azaltırken, gözler bugün ABD ile İran heyetleri arasındaki görüşmeye çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, ekonomik güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ekonomik güven endeksi ve ABD'de işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.600 ve 15.700 puanın direnç, 15.400 ve 15.300 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
Morgan Stanley’den borsa değerlendirmesi Morgan Stanley'den borsa değerlendirmesi 25 Şubat 2026 14:24
Avro Bölgesi’nde ocak ayı enflasyonu belli oldu Avro Bölgesi'nde ocak ayı enflasyonu belli oldu 25 Şubat 2026 13:25
Coinbase, ABD kullanıcıları için hisse ve ETF ticareti başlattı Coinbase, ABD kullanıcıları için hisse ve ETF ticareti başlattı 25 Şubat 2026 13:22
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 25 Şubat 2026 13:14
Küresel ekonomide 2026’da yavaşlama bekleniyor Küresel ekonomide 2026’da yavaşlama bekleniyor 25 Şubat 2026 13:10
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 25 Şubat 2026 13:04
Almanya’da şirketler daha fazla işten çıkarma planlıyor Almanya'da şirketler daha fazla işten çıkarma planlıyor 25 Şubat 2026 12:02
Tayland Merkez Bankası’ndan sürpriz faiz indirimi Tayland Merkez Bankası’ndan sürpriz faiz indirimi 25 Şubat 2026 10:57
Almanya’da tüketici güven endeksine negatif revize Almanya'da tüketici güven endeksine negatif revize 25 Şubat 2026 10:55
Çin, ABD tarifelerinden kaçıyor: Açık rekor seviyeye ulaştı Çin, ABD tarifelerinden kaçıyor: Açık rekor seviyeye ulaştı 25 Şubat 2026 10:13
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 25 Şubat 2026 10:04
Borsa güne yatay başladı Borsa güne yatay başladı 25 Şubat 2026 10:03
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.809,8800 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 13809,88 Yüksek 13809,88
Açılış
43,9077 Değişim 0,0396 Son veri saati:
Düşük 43,8453 Yüksek 43,8849
Açılış
52,0129 Değişim 0,1985 Son veri saati:
Düşük 51,8109 Yüksek 52,0094
Açılış
7.330,5870 Değişim 80,893 Son veri saati:
Düşük 7262,719 Yüksek 7343,612
Açılış
125,9883 Değişim 4,2166 Son veri saati:
Düşük 123,3132 Yüksek 127,5298
Açılış
BİST En Aktif Hisseler