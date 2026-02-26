BOJ Başkanı Ueda’dan faiz artışlarına devam mesajı

CANLI BORSA
Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, bir sonraki faiz adımını değerlendirirken aralık ayında ve daha önce gerçekleştirilen artışların ekonomik etkilerini analiz edeceklerini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 26 Şubat 2026 08:46

Yomiuri gazetesinin haberine göre Ueda, Salı günü BOJ'un Tokyo'daki merkezinde verdiği röportajda, ekonomik görünüm ve fiyatlardaki toparlanmaya paralel olarak faiz artış sürecini sürdürme eğiliminde olduklarını belirtti. Karar alma sürecinde banka kredilerinin seyri ve şirketlerin yatırım planları gibi göstergelerin dikkate alınacağını ifade eden Ueda, şu aşamada "aşırı derecede olumsuz" bir veriyle karşı karşıya olmadıklarını söyledi. Ayrıca para politikası yönetiminde hükümetle koordinasyon içinde hareket ettiklerini vurguladı.

Öte yandan BOJ'un en şahin üyelerinden Hajime Takata da faiz artışı çağrısını yineledi. Takata'nın açıklamaları, Başbakan Sanae Takaichi'nin gevşek para politikasının sürdürülmesi yönündeki beklentisini dile getirmesinden bir gün sonra geldi. Kyoto'da iş dünyası temsilcilerine konuşan Takata, bankanın iletişim stratejisinde "vites yükselterek" fiyat istikrarı hedefine büyük ölçüde ulaşıldığı varsayımıyla hareket etmesi gerektiğini savundu. Takata, son iki para politikası toplantısında da faiz artırımı yönünde oy kullanmıştı.

Takata'nın çıkışı sürpriz olarak görülmese de, bu açıklamaların hükümetin kuruma daha güvercin olarak değerlendirilen iki yeni yönetim kurulu üyesi aday göstermesinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Başbakan Takaichi, mevcut üyeler Asahi Noguchi ve Junko Nakagawa'nın yerine Chuo Üniversitesi'nden Prof. Toichiro Asada ile Aoyama Gakuin Üniversitesi'nden Prof. Ayano Sato'yu aday gösterdi. Noguchi'nin görev süresi gelecek ay sonunda, Nakagawa'nınki ise haziran ayında sona erecek. Bu gelişmeler, BOJ içindeki bazı üyelerle hükümet arasında politika yaklaşımı bakımından görüş ayrılığı bulunduğuna işaret ediyor.

