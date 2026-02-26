ABD’de 30 yıllık mortgage faizi Eylül 2022’den bu yana en düşük seviyede

CANLI BORSA
ABD’de 30 yıl vadeli konut kredisi faiz oranı geçen hafta yüzde 6,09’a gerileyerek Eylül 2022’den bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Aynı dönemde mortgage başvuruları haftalık bazda yüzde 0,4 artış gösterdi.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) tarafından açıklanan ve 20 Şubat'ta sona eren haftayı kapsayan verilere göre, toplam mortgage başvuruları bir önceki haftaya kıyasla sınırlı yükseliş kaydetti. Konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 5 azalırken, yeniden finansman (refinansman) başvurularında yüzde 4 artış yaşandı.

Faiz cephesinde ise 30 yıl vadeli mortgage için ortalama oran yüzde 6,17'den yüzde 6,09'a geriledi. 15 yıl vadeli konut kredilerinde ortalama faiz oranı da yüzde 5,50'den yüzde 5,48'e düştü.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage faizlerinin geçen hafta Hazine tahvili getirilerindeki düşüşü takip ettiğini belirterek, 30 yıllık kredi faizinin yaklaşık iki buçuk yılın en düşük seviyesine indiğini vurguladı.

