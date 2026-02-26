IMF açıkladı: Suriye ekonomisinde toparlanma güç kazanıyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yapılan duyuruda, IMF heyetinin 15-19 Şubat tarihleri arasında Şam'a ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi. Ziyaret kapsamında ekonomik koşulların değerlendirildiği, reform sürecindeki ilerlemelerin ele alındığı ve önümüzdeki döneme ilişkin politika ile kapasite geliştirme önceliklerinin görüşüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, ekonomik canlanmanın; tüketici ve yatırımcı güvenindeki artış, mültecilerin geri dönüş sürecinin devam etmesi, elektrik arzı ile yağış miktarındaki yükseliş ve Suriye'nin bölgesel entegrasyon sürecinin ilerlemesiyle desteklendiği vurgulandı. IMF, "Suriye ekonomisi toparlanmayı sürdürüyor" değerlendirmesinde bulundu.

IMF'nin Suriye programının, ülke yönetiminin ekonomik yapıyı ve temel kurumları güçlendirme çabalarına politika önerileri ve teknik destekle katkı sağlamayı amaçladığı aktarıldı. Programın, Maliye Bakanlığı ve Suriye Merkez Bankası'na kapsamlı destek sunmayı, ayrıca Suriye ile 4. Madde konsültasyonlarının yeniden başlatılabilmesi için gerekli istatistiki altyapının iyileştirilmesini içerdiği belirtildi.

IMF heyetine Şam ziyaretinde liderlik eden Ron van Rooden, ekonomide toparlanma sinyallerinin güçlendiğini, faaliyetlerin ivme kazandığını ve güven göstergelerinin iyileşmeye devam ettiğini ifade etti. Uluslararası yaptırımların kaldırılması ve ülkenin bölgesel ile küresel ekonomiye yeniden entegre olma sürecinin de bu tabloyu desteklediğini kaydetti.

Van Rooden, ulusal uzlaşı sürecindeki ilerleme, mülteci dönüşleri, artan elektrik üretimi ve yağışlar ile büyük ölçekli yeni yatırımların 2026 ve sonrası için büyüme beklentilerini olumlu etkilediğini belirtti. Yetkililerin 2026 bütçesini; maaş artışları da dahil olmak üzere sağlık, eğitim ve temel altyapı harcamalarını artıracak şekilde planladığını, gelir tahminlerinin ise iddialı fakat uygulanabilir olduğunu söyledi.

Önümüzdeki dönemde, geri dönen mülteciler ve yerinden edilmiş kişiler dahil olmak üzere yoksulluğun azaltılması için güçlü uluslararası desteğe ihtiyaç duyulacağını vurgulayan van Rooden, dış finansman imkanlarının büyük ölçüde geçmiş borçların çözümüne yönelik ilerlemeye bağlı olacağını ifade etti.

Suriye Merkez Bankası'nın çeşitli kısıtlamalara rağmen sıkı para politikasını sürdürdüğünü belirten van Rooden, bütçenin merkez bankası kaynaklarıyla finanse edilmemesi sayesinde enflasyonda kayda değer bir gerileme sağlandığını aktardı. Enflasyonun 2025 sonu itibarıyla tek haneli düşük seviyelere indiğini, döviz kurunun ise 2024'e kıyasla değer kazandığını dile getirdi.

Yeni para birimine geçiş sürecinin hızla ilerlediğini kaydeden van Rooden, bundan sonraki önceliğin fiyat ve finansal istikrarın kalıcı biçimde sağlanması, merkez bankasının bağımsızlığının güçlendirilmesi, uygun bir para politikası çerçevesinin oluşturulması ve bankacılık sektörünün kapsamlı şekilde yeniden yapılandırılması olacağını sözlerine ekledi.