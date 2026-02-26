CANLI BORSA
UBS: Çin hisselerinde yüzde 20’ye varan yükseliş potansiyeli var

UBS Securities Asia, artan enflasyon beklentilerinin şirket kârlılıklarını desteklemesiyle Çin hisse senetlerinde yükselişin sürebileceğini ve piyasada yüzde 20’ye kadar ek prim potansiyeli bulunduğunu açıkladı.

Oluşturma Tarihi 26 Şubat 2026 08:58

UBS stratejistleri, sektör analistleriyle yapılan kapsamlı değerlendirmelere dayanarak daha fazla Çinli şirketin bu yıl artan girdi maliyetlerini fiyatlara yansıtmayı planladığını belirtti. Ayrıca ekonomideki aşırı kapasite sorununun hafiflediğine dair işaretler görüldüğüne dikkat çekildi. Reflasyonist ortamın, hem değerlemelerde yeniden fiyatlamaya hem de hisse başına kâr artışına katkı sağlayarak MSCI Çin Endeksi'ni yaklaşık yüzde 20 yukarı taşıyabileceği ifade edildi.

Stratejistler, fiyat artışlarının hayata geçmesi halinde, tüketici sektörleri gibi enflasyonla bağlantılı hisselerde yukarı yönlü daha güçlü bir tepki görülebileceğini vurguladı. Bu alanlarda beklentilerin ve pozisyonlanmanın görece düşük seviyede olması, olası yükselişi destekleyebilir. Ancak şirketlerin rekabet ve talep baskısı nedeniyle fiyat artırmakta zorlanması durumunda, kâr tahminlerinde aşağı yönlü revizyonların gündeme gelebileceği ve Çin piyasalarında yüzde 7 ila 10 arasında düşüş riski oluşabileceği de kaydedildi.

Raporda, Japonya'da 2022 yılında yaşanan reflasyon sürecinde en güçlü performansı malzeme, finans ve gayrimenkul sektörlerinin gösterdiği hatırlatıldı. Çin'de ise bu yılın erken aşamasında bazı tüketici segmentlerinin öne çıkabileceği belirtildi. UBS, bu çerçevede emlak ve temel tüketim hisselerini "nötr" seviyeye yükseltirken, yüksek değerlemeler ve devam eden yapısal baskılar nedeniyle teknoloji sektörünü "düşük ağırlık" kategorisine indirdi.

Öte yandan, haftanın son işlem gününde Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,05 artıda seyrederken, CSI 300 yüzde 0,12 düşüş kaydetti.

