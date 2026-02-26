ABD-İran nükleer teması öncesi petrol piyasasında yükseliş

CANLI BORSA
ABD ile İran arasında bugün İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilecek nükleer müzakereler öncesinde petrol fiyatları yukarı yönlü hareket etti.

26 Şubat 2026

Küresel gösterge kabul edilen Brent petrol fiyatı bir önceki güne kıyasla yüzde 0,3 artarak 71,06 dolara çıkarken, Batı Teksas Petrolü (WTI) yüzde 0,26 yükselişle 65,61 dolardan işlem görüyor.

ING Groep NV'nin Singapur merkezli emtia stratejileri başkanı Warren Patterson, mevcut fiyatlamada jeopolitik risklerin varil başına yaklaşık 10 dolarlık bir prim yaratmış olabileceğini ifade etti. Patterson, görüşmelerin sonucunun fiyatların yönü açısından belirleyici olacağını vurgulayarak, piyasaların o zamana kadar temkinli bir bekleyiş içinde kalabileceğini söyledi.

Opsiyon piyasalarındaki görünüm de İran kaynaklı risk algısının fiyatlara yansıdığını ortaya koyuyor. Yatırımcıların ağırlıklı olarak yükseliş beklentili opsiyonlara yöneldiği ve oynaklığın yüksek seyrettiği dikkat çekiyor.

Öte yandan bölgede arz tarafında da hareketlilik var. Suudi Arabistan bu ay son üç yılın en yüksek ham petrol ihracat seviyesine ulaşmaya hazırlanırken, İran tanker sevkiyatlarını hızlandırmış durumda. Irak, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri kaynaklı toplam petrol akışında da artış gözleniyor.

Piyasaların odağında ayrıca pazar günü yapılacak OPEC+ toplantısı bulunuyor. Nisan ayı üretim politikasının ele alınacağı görüşmede bazı yetkililer sınırlı bir üretim artışı öngörürken, ABD-İran hattındaki gerilim karar sürecine ilişkin belirsizliği artırıyor.

