CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 16 milyon varil arttı.

AA

Oluşturma Tarihi 26 Şubat 2026 08:55

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 16 milyon varil artışla 435 milyon 800 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 800 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 415 milyon 400 bin varil seviyesinde sabit kaldı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 1 milyon varil azalışla 254 milyon 800 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ DÜŞTÜ

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 14-20 Şubat haftasında 33 bin varil azalarak 13 milyon 702 bin varile düştü.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 136 bin varil artışla 6 milyon 659 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 277 bin varil azalışla 4 milyon 313 bin varil oldu.

EIA'nın Şubat 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 600 bin varil olması bekleniyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 25 Şubat 2026 13:04
Almanya’da şirketler daha fazla işten çıkarma planlıyor Almanya'da şirketler daha fazla işten çıkarma planlıyor 25 Şubat 2026 12:02
Tayland Merkez Bankası’ndan sürpriz faiz indirimi Tayland Merkez Bankası’ndan sürpriz faiz indirimi 25 Şubat 2026 10:57
Almanya’da tüketici güven endeksine negatif revize Almanya'da tüketici güven endeksine negatif revize 25 Şubat 2026 10:55
Çin, ABD tarifelerinden kaçıyor: Açık rekor seviyeye ulaştı Çin, ABD tarifelerinden kaçıyor: Açık rekor seviyeye ulaştı 25 Şubat 2026 10:13
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 25 Şubat 2026 10:04
Borsa güne yatay başladı Borsa güne yatay başladı 25 Şubat 2026 10:03
Suriye’de para reformu: 42 trilyon lira yeni banknotlarla yenileniyor! Suriye’de para reformu: 42 trilyon lira yeni banknotlarla yenileniyor! 25 Şubat 2026 10:02
Demir cevheri fiyatları talep beklentisiyle yükseldi Demir cevheri fiyatları talep beklentisiyle yükseldi 25 Şubat 2026 09:54
Petrol fiyatları 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştı Petrol fiyatları 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştı 25 Şubat 2026 09:19
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 25 Şubat 2026 09:32
Lübnan’da altın rezervi tartışması: Krizden çıkış için satış gündemde! Lübnan’da altın rezervi tartışması: Krizden çıkış için satış gündemde! 25 Şubat 2026 09:20
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.809,8800 Değişim 315,54 Son veri saati:
Düşük 13752,78 Yüksek 14068,32
Açılış
43,8957 Değişim 0,0320 Son veri saati:
Düşük 43,8453 Yüksek 43,8773
Açılış
51,9979 Değişim 0,1985 Son veri saati:
Düşük 51,8109 Yüksek 52,0094
Açılış
7.334,9020 Değişim 80,893 Son veri saati:
Düşük 7262,719 Yüksek 7343,612
Açılış
126,3777 Değişim 4,2166 Son veri saati:
Düşük 123,3132 Yüksek 127,5298
Açılış
BİST En Aktif Hisseler