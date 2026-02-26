Jeopolitik riskler gaz fiyatlarını nasıl etkileyecek?

Avrupa'ya sağlanan uzun vadeli LNG ve boru gazı kontratlarının bir bölümünün petrole endeksli olması, petrol fiyatlarındaki artışın gaz fiyatlarına daha güçlü yansımasına neden oluyor. Özellikle sert bir petrol rallisi, petrol bağlantılı LNG kontratlarını pahalılaştırabilir. Ayrıca İran'ın Körfez'deki enerji altyapısına yönelik olası hamleleri — bilhassa Katar LNG tesislerini hedef alması durumunda — piyasada ciddi dalgalanmalara yol açabilir.

Analistlerin değerlendirmesine göre Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek kısmi bir aksama, TTF doğal gaz fiyatlarını megavat saat başına 50 Euro seviyesine taşıyabilir. Kritik altyapının tamamen devre dışı kalması halinde ise fiyatların 100 Euro eşiğini aşması mümkün görülüyor. Bununla birlikte, bu tür sert senaryoların gerçekleşme ihtimali düşük değerlendiriliyor. Daha sınırlı bir Orta Doğu geriliminin ise TTF fiyatlarına 5–10 Euro aralığında ek maliyet getirebileceği belirtiliyor.

Rabobank'ın temel senaryosu, ikinci çeyrekte fiyatların 26 Euro, 2026 yılı genelinde ise ortalama 29 Euro düzeyinde seyredeceği yönünde. Ancak petrol bağlantılı sözleşmeleri etkileyebilecek yeni bir jeopolitik tırmanışın, ilkbahar ve yaz döneminde fiyatları 40 Euro seviyelerine doğru taşıyabileceği ifade ediliyor.